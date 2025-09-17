今すぐ【Can★Do】に探しに行ってーーーッ！ マイメロ & クロミ好き必見♡「激かわグッズ」

マイメロ & クロミ好きはもちろん、可愛いもの好きな人なら見逃せない「キュートなグッズ」が【Can★Do（キャンドゥ）】に登場。ポーチやキーホルダーなど、思わず手に取りたくなりそうなグッズをご紹介します。気分を上げてくれそうな “推し小物” をぜひこの機会に見つけてみて。

表情まで愛らしい！ ラベンダーカラーが大人可愛いキーホルダー

【Can★Do】「ラバーキーホルダー MU バースデークロミ」\110（税込）

ちょこんと座った姿と、キリッとした表情が愛らしいクロミのラバーキーホルダー。優しいパープルカラーで、ポップさの中に大人っぽさも感じさせます。ゴールドのボールチェーンがキラリとアクセントになり、バッグやポーチに付ければ存在感たっぷり。「可愛すぎ」と@ftn_picsレポーターとも*さんもお気に入りのアイテムです。

リング付きで便利！ キラキラに心躍るクリアポーチ

【Can★Do】「リング付きポーチ MU バースデー」\220（税込）

仲良く並んだマイメロとクロミのイラストが愛らしいポーチ。クリアなので中身がわかりやすいのも嬉しいポイントです。裏面のラメで可愛さもぐっとプラスされます。レポーターとも*さんによると「約10.5cm × 7cm」のコンパクトサイズ。リング付きだからバッグやポーチに取り付けやすく、コインやアクセサリーの収納にも活躍します。

裏が半透明で中身が見やすい！ 持ち歩きに便利なケース

【Can★Do】「チェーン付きファスナーケース」\110（税込）

あくびをしておねむなマイメロと、ちょっぴり大変そうな表情のクロミが描かれたファスナーケース。レポーターとも*さんによると「裏は半透明になっていて中身が確認しやすい」とのことで、見た目の可愛さだけでなく実用性も◎ 常備薬やカードをスマートに収納でき、ブラインドパッケージ仕様だから何が出るか分からないワクワク感まで楽しめます。

お菓子や小物入れにおすすめ！ 仲良しデザインの巾着

【Can★Do】「プチ巾着」\110（税込）

持ち歩きたい小さなお菓子やキャンディを入れるのにぴったりな、マイメロ & クロミの巾着ポーチ。こちらも開封するまでわからないブラインドパッケージになっています。レポーターとも*さん曰く「サイズは約9.5cm × 12cm」で、小物を持ち歩くにもちょうどいい大きさ。仲良く並んだマイメロとクロミのイラストはもちろん、ラベンダーやピンク紐のカラー配色にもきゅんとしてしまいそう。

