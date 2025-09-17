MLBが来季ロンドンで予定していた2試合の開催を断念したと、AP通信が16日（日本時間17日）に報じた。

MLBは当初、2025年6月13日と14日にヤンキースとブルージェイズのロンドン開催を計画していたが、イングランド・プレミアリーグのウェストハムが5月24日にシーズン最終戦を行う予定で、球場を野球仕様へ転換する時間がなかった。さらに、6月後半へ開催をずらす案も、サッカーW杯関連でFOXが放送枠を確保できなかったため不可能となった。

ロブ・マンフレッド・コミッショナーは16日、「ロンドン開催は完全に中止」と明言した。MLBがロンドンで初めて試合を行ったのは2019年で、23年、24年にも開催されている。また、労使協定では25年にパリでの試合開催が盛り込まれていたが、MLBと選手会が主催者を見つけられなかったため、これも取り止めとなった。

マンフレッド・コミッショナーは「我々は引き続きヨーロッパに関心を持っている。ロンドンは我々にとって重要な足がかりだ。ロンドンを入り口にすれば、ヨーロッパの先進国市場にアプローチできると信じている」と語っている。