「成長重視」「経済安保強化」

自民党総裁選への立候補を表明した小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は、減税を含む成長重視の経済政策や経済安全保障の強化を前面に打ち出した。

政策本位の姿勢で昨年９月の総裁選に続く２度目の戦いに挑むが、発信力と知名度の向上が課題となる。（岡田遼介）

「世界をリードする日本を作る。ビジョンを政策に落とし込み、形にしていく意志はどの議員にも負けない」

小林氏は１６日の国会内での記者会見で、政策立案能力への自信を示した。党中堅を代表する政策通として知られ、岸田内閣では衆院当選３回で初代の経済安保相に就いた。経済安保について「私が日本の中心政策に押し上げた」と自負する。今回も、人工知能（ＡＩ）や量子、宇宙などの分野に大胆に投資を行い、「世界に必要とされる日本を作る」と掲げた。

経済安保に加え、政策の中心に据えたのが、成長を重視する経済政策だ。小林氏は財務省出身だが、「減税路線」に軸足を置く。

記者会見では、所得税額から一定の割合を差し引く「定率減税」の期限を区切っての導入を表明。恒久的な所得税減税も視野に、「分厚い中間層を支える所得税のあり方」を１年ほどかけ検討する考えも示した。減税の財源には、税収の上振れ分などを充てる意向だ。

野党各党が掲げる消費税減税に関しても「参院選の結果を見れば、選択肢の一つとして俎上（そじょう）に載せることはあり得る」と語った。消費税は社会保障の財源のため、政府・与党は参院選公約への減税の盛り込みを見送った経緯がある。

憲法改正や防衛費増額、外国勢力による情報干渉対策の強化も主張した。

記者会見では、党の現状への危機感と党改革への決意も語った。小林氏は「崖っぷちだ。解党的出直しと言うが、今もなお、古い党の姿が見え隠れする」と訴え、「党を再起動させる。鍵は若い力だ。世代交代が必要だ」と畳みかけた。

小林氏は前回選でも衆院当選同期組からの支持が目立った。もっとも、支持拡大には、「ベテラン勢を含む結集が不可欠だ」（周辺）との判断もあり、記者会見では、浜田靖一・元防衛相や石井準一参院国会対策委員長らが脇を固めた。

自他共に認める課題が知名度不足だ。９人が争った前回は党員・党友票の得票率が５％で、５位に終わった。読売新聞社の全国世論調査（１３〜１４日）で次の総裁に誰がふさわしいと思うかを尋ねたところ、小林氏は出馬予定の５人のうち最下位の３％だった。ＳＮＳでの発信にも力を入れるが、陣営幹部は「論戦で名を上げていくしかない」と語る。