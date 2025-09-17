子ども向けの『おもちゃ付きセット』でヒヤリ！「欲しいのじゃなかった」→ 見知らぬ人に肩を叩かれて！？

筆者の友人Aの体験談です。子連れで外食は大変ですが、おまけ付きのお子様メニューを選ぶと子どもも喜んでくれて、助かりますよね。しかし、今回のAさんはそのおまけにまつわるトラブルに巻き込まれてしまいました。

お気に入りのキャラが出てこなかったところに

突然見知らぬ中年女性からおまけを譲ってくれなどと言われて驚いてしまったAさん。しかしそれ以上に彼女の態度に恐怖を感じてしまいました。そこへちょうど夫が合流し事なきを得ましたが、世の中にはいろいろな人がいるものです。気をつけたいものですね。

【体験者：30代・女性、飲食店勤務、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。