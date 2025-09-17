中村雅俊が映画初監督『五十年目の俺たちの旅』公開日は来年1.9に！ ポスター＆特報＆追加キャスト解禁
中村雅俊が主演と映画初監督を務める『五十年目の俺たちの旅』の公開日が、2026年1月9日と決まった。併せて、ポスタービジュアル、特報、追加キャストが解禁された。
【動画】昭和青春ドラマの金字塔が令和に！ 『五十年目の俺たちの旅』特報
本作は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）の青春群像劇を描いたドラマ『俺たちの旅』（日本テレビ系）が今年で放送開始50年を迎えるにあたり、彼らの「今」を描く最新作。
1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』は、放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。
カースケを演じるのは中村雅俊。今回も主題歌「俺たちの旅」はじめ、挿入歌も務める。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と50年前のオリジナルキャストが結集した。
企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。本作で初のメガホンを取るのは主演の中村雅俊。これまでメインディレクターを務めてきた故・斎藤光生監督の演出を一番身近で見てきた中村監督が『旅』のテイストを銀幕に移し替えている。ドラマシリーズからの映像もふんだんに使い、彼らの人生をたっぷりと振り返ることができる。
津村浩介“カースケ”（中村）と、大学時代の同級生の神崎隆夫“オメダ”（田中）、カースケの小学校の先輩である熊沢伸六“グズ六”（秋野）の3人は70代になり、付き合いはすでに50年を過ぎている。カースケは現在、従業員10人ほどの小さな町工場を経営し、オメダは現在も鳥取県の米子市長を務め、グズ六は妻のおかげで介護施設の理事長の座に収まり、それぞれ平穏な日々を過ごしていた。
そんなある日、カースケの工場にオメダがやってくる。カースケは、米子市長を務めるオメダを誇らしい気持ちで従業員に紹介するが、オメダは思いつめた様子ですぐにその場を後にしてしまう。また別の日、カースケの工場で製作中だったポットが大量に割られる事件が起きる。その中に懐かしい砂時計を発見したカースケ。その砂時計はかつての恋人・洋子と行った思い出の地、鳥取砂丘で買ったものだった。20年前に病死した洋子を懐かしむカースケだが、グズ六から「洋子が生きてる！」と驚きの情報を耳にし…。
ポスタービジュアルには、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）を中心に、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）が並び立つ姿が映し出されている。彼らの青春の舞台として印象的な井の頭公園で、懐かしいギターを手に、それぞれが明るい表情を浮かべる姿から、彼らの長年の絆が伝わってくる。中央に配されたカースケの存在感が、物語が彼を軸に展開していくことを示唆している。
特報映像は、カースケの「生きていくって楽しいものなんだよ、そう思わないか」という印象的なセリフと、エモーショナルな過去映像から幕を開ける。放送開始50周年を迎えた彼らが70代となり、人生の最後に本当にやりたいことは何なのか―過去と現在、そして未来を見つめる姿が映し出されている。
さらに、物語を彩る追加キャストとして、オメダの娘・真理役に前田亜季、カースケの工場の従業員・紗矢役に水谷果穂、青年・克史役に福士誠治、オメダの妻・小枝子役で左時枝の出演が発表された。
映画『五十年目の俺たちの旅』は、2026年1月9日より全国公開。
