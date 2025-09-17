『映画ラストマン』“皆実”福山雅治の“初恋の人”役に宮沢りえ！「最強のバディ感の魅力に惹かれ」
福山雅治が主演を務め、大泉洋が共演する『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』の新キャストとして、宮沢りえの出演が発表された。全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）の“初恋の人”で、事件の鍵を握る重要人物を演じる。
本作は、TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山主演の連続ドラマ『ラストマン ‐全盲の捜査官‐』の映画版。北の大地で繰り広げられる、無敵バディの新たな物語となる。
皆実広見（福山）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきたすご腕の特別捜査官だ。そして交換留学生として米国からやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。
先日解禁された特報映像で明かされた、皆実の“初恋の人“の存在。無敵のバディが挑む、事件の鍵を握る人物として注目を集めていたが、この度、皆実の“初恋の人”＝ナギサ・イワノワ役を宮沢りえが演じていることが明かされた。
宮沢演じるナギサは、大学時代に米国で皆実と出会った、彼の初恋の人。
ナギサ役のキャスティングについて、東仲プロデューサーは「ナギサは主人公・皆実の初恋の人で、今の皆実にとってかけがえのない存在です。連続ドラマでは若い頃の皆実がアメリカへ行ってからどのような生活を送っていたのかといった、彼のバックボーンをそこまで深く描いていませんでした。続編では皆実の過去が垣間見えるような物語を作りたいと福山さんからもアイデアをいただき、そこを一番大きな軸として映画のプロットを重ねていく中で、皆実が初めて愛した人の存在がどんどん大きくなっていきました。描かれていない皆実との時間、そしてその後のナギサの人生を感じられるような、複雑な芝居と、存在感を纏える方と考えた時に、宮沢さんしかいないと思い、ダメもとでオファーさせていただきました」とオファーの理由を語った。
宮沢は本作への参加について「多くの方に愛されている作品のシリーズに参加させていただくのは、不安や緊張もありましたが、福山さんと大泉さん、お二人の最強のバディ感の魅力に惹かれ参加させていただきました」とコメント。また「壮大なスケールのアクションは、初めて台本を読みながら、とてもワクワクしました。そして、そこに生まれる人間の、深い愛や葛藤も見どころだと思います。是非、劇場のスクリーンで楽しんでいただきたいと思います」と、映画ならではのスケール感と、新たなキャストも加わり紡がれるストーリー展開に、自信と期待をにじませた。
『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』は、12月全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
■宮沢りえ 【ナギサ・イワノワ役】コメント全文
多くの方に愛されている作品のシリーズに参加させていただくのは、不安や緊張もありましたが、福山さんと大泉さん、お2人の最強のバディ感の魅力に惹かれ参加させていただきました。
壮大なスケールのアクションは、初めて台本を読みながら、とてもワクワクしました。そして、そこに生まれる人間の、深い愛や葛藤も見どころだと思います。是非、劇場のスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。
