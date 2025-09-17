Ê¡»ÎÁóÂÁ¡ßÊ¡¸¶ÍÚW¼ç±é¡ØÉö¡ÙËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡µÜÂôÉ¹µû¡õÀÐ°æ°ÉÆà¡õTravis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¤Î½Ð±é¤â·èÄê
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¤À±¶õ¤È¡ØÉö¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ËÂ¤°¡½¡½Ê¡»ÎÁóÂÁ¡ßÊ¡¸¶ÍÚW¼ç±é¡ØÉö¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÖÉö¡×¤Ï1998Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢27Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤âÃ´Åö¤¹¤ëÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¤¬¤Ä¤Å¤ë²Î»ì¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ä»×¤¤½Ð¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎø°¦±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¹ÔÄê·®¡£¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤ËÂ³¤¯ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÄ©¤à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤Î¤ÏµÓËÜ²È¡¦¹â¶¶Àô¡£²»³Ú¤ÏYaffle¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¤ò¼º¤Ã¤¿·»¡¦ÎÃ¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤È¡¢·Ã¤Î°¦¤¹¤ëÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÎÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤È¾ÜºÙ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢ËÜÍ½¹ð¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡»Î¤Ï°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤ÈÄï¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡£1¥õ·îÁ°¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢·Ã¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çº®Íð¤·¤¿°¡»Ò¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÎÃ¤ò·Ã¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°¡»Ò¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡È·Ã¡É¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦ÎÃ¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î³áÌî¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤À¤±¤¬¿¿¼Â¤òÃÎ¤êÎÃ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÃ¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤ÎÆüÏÂ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¡¢°¡»Ò¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Íº²ð¡ÊµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ë¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£Æó½Å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê°¡»Ò¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÎÃ¡£¡Ö²¶¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¡£¤¤¤Ä¤·¤«Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°¡»Ò¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢°¡»Ò¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¼¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë2¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÉÂ±¡¤ÇÄÀ¤àÉ½¾ð¤Î°¡»Ò¤ä¡¢¡Ö²¶¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È³ëÆ£¤¹¤ëÎÃ¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ËÍÉ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉö¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥Ó¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ·¯¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ËË¬¤ì¤ë¤Ï¤«¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¤È·Ã¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ë³áÌîÌÐÌò¤òµÜÂôÉ¹µû¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÎÃ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢ÎÃ¤òÊé¤¦±óÆ£ÆüÏÂÌò¤òÀÐ°æ°ÉÆà¡¢°¡»Ò¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¡¢¤è¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄÔÍº²ðÌò¤òTravis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡»Î±é¤¸¤ëÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¡¦·Ã¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤Ë¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡¢²ÃÆ£²íÌé¤â²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÎÃ¤È°¡»Ò¤¬¿°¤ò´ó¤»¤¢¤¦Èþ¤·¤¯¤â¤Ï¤«¤Ê¤¤ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤Ë¡£Ìë¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÄ«Æü¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ·¯¤ÎÀ¼¤òÊú¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÉö¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤É¤³¤«Ã¸¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¤ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¹â¶¶Àô¤Î¡Ö¹â¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¢¨¢¨ÄÔÍº²ð¤Î¡ÖÄÔ¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦
¢¨ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£µÜÂôÉ¹µû¡¿³áÌîÌÐ Ìò
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶Ê¤Î¿¼¤ß¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¼«Ê¬¤¬³áÌî¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£³áÌî¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¤È·Ã¤È¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï°ì¸«¶¯¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»Î¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÐ°æ°ÉÆà¡¿±óÆ£ÆüÏÂ Ìò
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÎÂæËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¿´¤ÎÌð°õ¤ä¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ëº£¤òÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉö¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿ÆüÏÂ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¡£¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´¤Î»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Âç¤é¤«¤ÊÊ¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎÃ·¯¤ÈÆüÏÂ¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ºÐ¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤È¤Ï£²²óÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ç¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¢£µÜ¶á³¤ÅÍ¡¿ÄÔÍº²ð Ìò
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÉö¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤ÈÊ¹¤¡¢½Ð±é¤òÂ¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾ð·Ê¤ä¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î°¦¤Ëµ¤¤Å¤¯Êª¸ì¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íº²ð¤Ï¤¹¤³¤·¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¹ÔÄê´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÅ·Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£àÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë´¶á¤ÈàÅ¹Ä¹´¶á¤ò½Ð¤»¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ÎÉ½¸½¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
