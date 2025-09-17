¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯¤ÎÈ¾À¸¡¡Ž¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡¢ºî¤ë¤Î¡¢Ã¯¡©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«·âÇË
¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤¿¤Á
¡ÚÂè28²ó¡Û¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯
¡Ê»°ÍÎÅÅµ¡¢ª¶áÅ´¢ªSA±º°Â¢ª±º°ÂDR¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢¤â¤¦È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤¿¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜ28²óÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½LO¤È¤·¤Æ¤Ï98¥¥ã¥Ã¥×¤Î¡ÖÅ´¿Í¡×ÂçÌî¶Ñ¤Ë¼¡¤°¡¢71¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯9·î19Æü¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÇË¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯¡¿1981Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥Á½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡¶õÃæÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¤Ä¤¤»Å»ö¤Ç¤âÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÍ¦´º¤ÇÎÏ¶¯¤¤LO¤ËÂÐ¤·¡¢·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¿Í¤Ï¤½¤¦¸Æ¤Ö¡£
¡¡196cm¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤Æ¶õÃæÀï¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢ÃÏ¾åÀï¤Ç¤â¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¤¤È¤ï¤º¡¢¹ü¿È¤òºï¤Ã¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¡¡ÂåÉ½³èÆ°¤òµÙ¤ó¤À´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤ÏÎòÂå8°Ì¤Î¡Ö71¡×¡£¤½¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥ï¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿ÎòÂå¤ÎÌ¾¾¤¿¤Á¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¾Ú¡Ê¤¢¤«¤·¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÎÆüËÜ°¦¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢½Ð¿È¤ÏÆî¤Î¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡£1981Ç¯¡¢ÆîÅç¡¦¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥Á¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÇÀ¾ì¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¡¢Äï¤Ï¶¥ÇÏ¤Îµ³¼ê¡¢Ëå¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä13¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£15¿ÍÀ©¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤Î¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥»¥ó¥È¥Ó¡¼¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¿ÈÄ¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤ÞLO¤¬ËÜ¿¦¤È¤Ê¤ë¡£Æ´¤ì¤¿LO¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¡¼¡Ê¸½¡¦Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¶áÅ´¤Ç½é¤Î³°¹ñ¿Í¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Û
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥º¤Ë¤ÏLO¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥½¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ºßÀÒ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦ºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤ËÆþÉô¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÅö½é¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤¹¤°Ìá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÏÈ¤ÎÌäÂê¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2006Ç¯¤Ë¶áÅ´¡Ê¸½¡¦²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Âçºå¤Î¿å¤Ï¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áá¡¹¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬14¥·¡¼¥º¥ó¤â¶áÅ´¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ³°¹ñ¿Í¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÍèÆü4Ç¯ÌÜ¤Î2007Ç¯¡£¥«¡¼¥ï¥óHC¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢ºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤Æ¹á¹ÁÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¡Ö¥ë¡¼¥¯¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡×¤«¤é¡Ö¥È¥ó¥×¥½¥ó ¥ë¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÌ¾Á°¤Ë¡Ö¾ë¡Ê¥ë¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´ª°ã¤¤¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2011Ç¯¤ÏÊì¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ0¾¡3ÇÔ1Ê¬¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÈá´ê¤¬À®½¢¤µ¤ì¤ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÎò»ËÅª¾¡Íø¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤À¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Î¥í¥¹¥¿¥¤¥à¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï29-32¡£ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤òÆÀ¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡Ö¡Ê°ú¤Ê¬¤±ÁÀ¤¤¤Î¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊPG¡ËÁÀ¤¨¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óFL¥ê¡¼¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ë¡ÊÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡Ë¤Ï»Ø´ø´±¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡ÚºÊ¤Î¸å²¡¤·¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ¤Ø¡Û
¡¡¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏFW¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£
Ž¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡¢ºî¤ë¤Î¡¢Ã¯¡©¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃç´Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÊ³¤¤Î©¤Á¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¸Þ³Ñ¤Î¾¡Éé¤òÄ©¤ß¤Ê¤¬¤éBK¿Ø¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏWTB¥«¡¼¥ó¡¦¥Ø¥¹¥±¥¹¤¬º¸¶ù¤Ë¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Æ34-32¤ÈµÕÅ¾¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¨¥Ç¥£¡¼¤¬¡Ø¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òºî¤í¤¦¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¤¬¤¤¿¡ª¡Ù¤È¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤¿»þ¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÇÂåÉ½°úÂà¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¡£4Ç¯¸å¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤éÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¶¯²½¹ç½É¤ä¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄ¹´ü´Ö¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤ÆÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î2019Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¤µ¤ó¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤¬Ãå¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡£ËÜ²»¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿È¼Î·¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥»¥ÕHC¤Ï¡ÖÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ò¤Þ¤º¤Ï¥µ¥ó¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ë¾·½¸¤·¤¿¡£LO¤Î¶¯²½¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë4Âç²ñ½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ò·âÇË¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤â18²ó¤â¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë´óÍ¿¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤Î2»î¹ç¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï38ºÐ6¥«·î¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚËÍ¤Ë¤Ïºù¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡Û
¡¡¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é3¥«·î¸å¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¶áÅ´¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¸å¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¥¹Åìµþ¥Ù¥¤±º°Â¡Ê¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥àºÆÊÔ¤Ç±º°ÂD-RocksºßÀÒ¡Ë¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¡£·ë¶É2¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¡¢42ºÐ¤ÇÀµ¼°¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÊì¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¼¯ËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¹ñ¡£ËÍ¤Ë¤Ïºù¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢º£¤âÆüËÜ°¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ÎÂç¤Ê¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£