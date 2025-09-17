なんと「厚さ3kmの氷」の重みで地球は「へこむ」… 氷河期が生んだ地殻とマントルの「壮大なドラマ」！

2025年8月25日、ブルーバックスより

『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』

の第1巻、第2巻が上梓された。

本書はアメリカの名門大学が採用する地球学教科書

『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)

を全3巻の構成で翻訳したものである。

第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解できるつくりになっている。

また、第3巻では、大気・海洋の大循環システムから、いまや避けられない関心事である温暖化、マクロ的視点でとらえた気候大変動など、地球の表層部分の大きなメカニズムを中心に学べるようになっている。

本シリーズは、基礎から専門的な知識までしっかりと学びたい高校生や大学生の教科書として最適であるだけでなく、さらに専門的な地球科学、惑星科学、地質学の科学書を知解するための基本知識を得ることのできる良質な入門書である。

この度ブルーバックス・ウェブサイトにて本書の一部を特別公開。

我々が住む地球の「真実」をご覧ください。

＊本記事は、『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書 第2巻』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

最終氷期以降の地殻隆起現象自然によるアイソスタシー説の壮大な実験

水に浮かべたコルクを指で押し下げてから離すと、すぐにポンと浮き上がってくる。だが、糖蜜に浮かべたコルクは、高粘性の流体の抗力により浮上速度が低下して、戻ってくるまでにもっと時間がかかる。

もしも地球の地殻をどこかで押し下げたあと、その力を解除して沈降した地域が浮上してくるようすをじっくりと観察できるとしたら、こんなに都合のいいことはない。その反応から、アイソスタシー (地殻均衡)がどのように成り立つのか、具体的には、マントルの粘性が隆起と沈降の速度にどう影響するのかがわかるだろう。

じつは自然はすでに、この実験を私たちに見せてくれている。押し下げる力に相当するのは大陸氷床、すなわち厚さ2〜3kmの氷床の重量だ。氷床は氷期の初期、わずか数千年で形成される。

地殻は氷の巨大な荷重により押し下げられて、氷床の下でたわみ、マントルを押しのけて必要な浮力の支持を得る。「地質学演習に挑戦しよう」で得た情報と、氷床とマントル物質の密度(それぞれ0.92g/cm3、3.3 g/cm3)を利用すれば、厚さ3kmの氷床で覆われた地殻がどれだけ下方にたわめば、アイソスタシーが成立するのかを計算できる。

(0.92g/cm3 ÷ 3.3 g/cm3) × 3.0km = 0.84km

融氷期に入ると、氷床は急速に融けだす。荷重の減少にともない、下方にたわんだ地殻は隆起しはじめ、最終的にもとの標高に戻る。

上記の例で言えば、氷床が最大荷重だったときに比べて、840m隆起することになる。このような最終氷期以降の地殻隆起現象は、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、カナダをはじめ、かつて氷床に覆われていた地域で起きている。

これらの地域では、直近の氷床の後退はおよそ1万9000年前〜1万7000年前に始まり、それ以来、陸地は隆起し続けている。

隆起速度を測るには、かつて海抜0mにあったが、今は隆起して標高がもっと高くなっている古い浜辺の年代を特定すればよい。カナダ北部に連なる隆起した浜辺の測定結果から、地質学者は隆起現象の速度を算出し、そこからマントル物質の粘性を推定している。

導き出された粘性はきわめて高かった。アセノスフェア――最終氷期以降の地殻隆起現象が起きているあいだ、マントルの大半が流動している柔軟な層――でさえも、その粘性はマントルと同じ温度のシリカガラスに比べて10桁分も高い。

＊ ＊ ＊

【初回から読む】地球の内部は「ドロドロの液体」…！ 当時の「常識を覆した」ドイツ人学者の「大発見」！