ロシアが北朝鮮に原子力潜水艦用原子炉を提供したという情報を韓国軍当局が入手し確認中であることがわかった。情報が事実であれば、韓ロ関係だけでなく国際的に大きな波紋を呼び起こしそうだ。

複数の韓国政府当局者によると、ロシアは上半期に2〜3基の原潜モジュールを北朝鮮に渡したと推定される。モジュールは原子炉、タービン、冷却機関など原潜推進機関の中枢だ。北朝鮮が原子炉をはじめとする原潜推進機関をまるごと受け取った可能性もあるという意味だ。ただこのモジュールは新型ではなく退役したロシアの原潜から取り外したものという。

韓国政府消息筋は「北朝鮮が昨年からロシアに原潜技術とともに新型戦闘機を求め執拗に要請した。ロシアは当初消極的だったが今年になり提供を決めたとみられる」と話した。

北朝鮮は原潜建造を国家的プロジェクトとして推進した。米国を核で攻撃できる戦略原潜を保有することが核武力の完成と考える。3月8日に北朝鮮の労働新聞は金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が「核動力戦略誘導弾潜水艦（原子力戦略潜水艦）」とみられる艦艇建造現場を視察する場面を初めて公開した。

◇北朝鮮の原潜建造、国家的プロジェクト…「短時間に開発可能になる懸念」

しかし専門家らは北朝鮮の技術ではこの原潜を短時間に完成させることはできないだろうと評価する。原潜建造で原子炉が最も重要だが北朝鮮は潜水艦用小型原子炉を作ることができないためだ。

しかしこうした状況が変わる可能性ができた。北朝鮮がロシアからモジュールを得られれば原潜原子炉の核心技術を独自に確保できるようになる。北朝鮮は原潜原子炉を開発するためウクライナ戦争への派兵の見返りとしてロシアに原潜推進機関を強く要求してきた。韓国科学技術政策研究院のイ・チュングン名誉研究委員は「北朝鮮がロシアの原子炉を逆設計（分解して図面を製作）し地上で動かしながら関連技術を取得できる」と話した。

原潜モジュールを移転したとすれば、これはロシアがレッドラインを超え、核拡散防止条約（NPT）体制を根本的に揺さぶるという意味となる。この場合国際社会の対北朝鮮・対ロシア追加制裁は避けられない見通しだ。韓国軍当局が入手した情報は米国など同盟国・友好国と共有したという。

ただ韓国政府内では慎重論も感知される。ある政府消息筋は「いくつかの可能性を念頭に情報の信憑性の確認をしている」と話した。国防情報本部は野党「国民の力」の姜大植（カン・デシク）議員が確認を要請すると「最近のロ朝間の軍事協力強化は北朝鮮に原潜用原子炉技術移転につながる可能性があり関連動向を鋭意注視している」と明らかにした。