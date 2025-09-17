豪華列車で北海道を3泊4日かけて1周する”68万円”のツアー…北海道の主要空港を掌握する「東急グループ」の北海道ビジネスの策略

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』連載第9回

『元々は東急不動産グループが開発してきた「ニセコ」はいつから外国資本に侵食され始めたのか』より続く。

豪華列車での北海道周遊

東急は、伊豆観光で人気の豪華列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」を北海道で周遊させるクルーズプランを2020年8、9月に実施した。1人あたりの基本料金は3泊4日で68万円（2人1室）と高額だ。定員は各30人。

札幌駅を出発、帯広・十勝、釧路・知床、オホーツク・北見、旭川・美瑛・富良野の計4エリアをまわり、札幌駅に戻る。車内での昼食は地元のすし職人やシェフらが乗り込んで調理し、夜は十勝、知床、富良野のホテルに宿泊する。

このプランは、2018年9月の北海道胆振東部地震からの復興をめざすJR北海道などとの協力で実現した。東急には、PR効果に加え、夏期は運休となる車両の有効活用といった側面もあるとみられる。

なお東急では、世界に誇る豊富な観光資源を有する北海道に、各交通事業者が共同で観光列車を走らせることで観光振興や地方創生の一助を担えることにつながり、意義があると感じられたため、JR北海道とともに運行することになった、としている。

東急グループによる今後の北海道ビジネス

将来的に、さまざまなハードルはあるものの、JR北海道に東急が出資したり、業務提携したりする形もあるのかもしれない。その場合、東急などが運営する新千歳空港からニセコへの直通の豪華路線が登場するのかもしれない。

バブル期の1988年より、トマム、富良野などに続いて、札幌・新千歳空港からニセコへの直通列車として「ニセコエクスプレス」が運行されていた。車両の老朽化などにより、2017年11月に引退となったままだが、国内外問わず富裕層の豪華列車による旅行ニーズは高く、「ザ・ロイヤルエクスプレス」を活用して復活する日が来るのかもしれない。

なお、東急の北海道ビジネスにおける今後の方針・展開について、東急グループでは、子会社のじょうてつが札幌市周辺での路線バス・貸し切りバスの運行、不動産の分譲・賃貸、東急百貨店がさっぽろ東急百貨店の運営、東急ホテルズが札幌東急REIホテルと札幌エクセルホテル東急の運営を行うなど、北海道においても一定の営業拠点を有している。

外国系資本の投資には見劣りか

また、東急は、三菱地所など16社と出資する北海道エアポートによって、2020年1月、新千歳と旭川、函館、帯広、釧路、稚内、女満別を合わせた北海道内の7空港の経営権を取得している。

北海道7空港における運営事業に関して、東急は仙台国際空港を子会社として保有しており、仙台国際空港だけでなく、これも東急が運営に参加する富士山静岡空港での経験や、観光事業で培ったノウハウ、既存の東急グループのリソースを活用しながら北海道経済の活性化に貢献していきたいと表明している。

もっとも東急はニセコで営業活動は行っておらず、また今後の開発予定もないという。前述したように、ニセコでの活動は、東急ではなく東急不動産HDが主体となっている。

東急リゾートが、インバウンド対応拠点としてニセコセールスオフィスを開設したり（2017年）、ニセコグラン・ヒラフにレンタルサービスなどを行う「マウンテンセンターアネックス」を新設したり（2019年）、高級コンドミニアム「綾ニセコ」の運営を受託したりはしているが（2016年）、東急グループ全体としては、外資系資本の長期的かつ継続的な大規模投資からすると見劣りするものだ。

『「西武王国」とまで評された西武グループが“1兆4000億円”もの負債を抱えることとなった理由』へ続く。

【つづきを読む】「西武王国」とまで評された西武グループが”1兆4000億円”もの負債を抱えることとなった理由