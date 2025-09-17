なぜ鈴木エイトは「最凶最悪の事件」現場を訪れたのか…”NG記者”が亡き記者に誓う、現代の言論封殺との闘い

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『「自身の感性」を入れ込まない「私ノンフィクション」…“NG記者”の特異な報道スタイル』より続く。

言論の自由を守る決意

2025年5月3日、私は西宮市にある朝日新聞阪神支局を訪ねた。ある人物へ献花をするためだ。

38年前の同じ日、この場所で日本の言論史上、最凶最悪の事件が起こった。

「朝日新聞阪神支局襲撃事件」

憲法記念日の夜、目出し帽を被り散弾銃を持った男が支局内に侵入して発砲、小尻知博記者が死亡、犬飼兵衛記者が重傷を負った。言論を暴力で封殺した事件は、公訴時効となり犯人は特定されていない。

朝一番で阪神支局へ行ったのは、この事件で犠牲になった小尻知博記者に報告するためだ。1階に設けられた拝礼所、すぐ目の前に飾られた遺影で小尻記者が微笑んでいる。自分がこの混沌とした現代社会で報道にかかわる者として何ができるのか、手を合わせ、決して諦めることなく言論の自由を守りぬくという決意の表明を志半ばで亡くなった小尻記者の遺影に誓った。

「排外主義」の防波堤としての「言論の自由」

献花を終え、3階の襲撃事件資料室を見学させてもらった。卑劣な事件の痕跡を見て改めて言論の自由、表現の自由が暴力によって踏みにじられたことを全身で感じ取った。

事件から38年が経ち、言論の自由、表現の自由を巡る状況は改善されたのか。現実の我々の社会では、ネット上に悪質な誹謗中傷が蔓延し、言葉で他人を死に追い込むといった悲劇が繰り返されている。銃弾という直接、人の命を奪うものから、悪質なデマを吹聴したり、“犬笛”によって憎悪を煽り他者に攻撃させるという手法に切り替わっている。卑劣な手段によって他者の言論を封殺するという行為は、より巧妙化、悪質化しているのではないか。この負の連鎖をどうやって阻止することができるのか。

主義・主張の異なる人々を排除していこうという「排外主義」が席巻し、エスカレートしていく社会にどんな未来が待っているのか。立場や意見、思想信条が異なる人がいても、対話を重ねることによって、共により良い社会を作っていくことができるはずだ。その思いで私は言論活動を続けている。

【前回の記事を読む】「自身の感性」を入れ込まない「私ノンフィクション」…”NG記者”の特異な報道スタイル