『ちゃおガール2025★オーディション』グランプリの“りのあ”ちゃんが『おはスタ』初登場 堂々のテレビ初出演に“スバにぃ”木村昴も太鼓判
俳優の山田杏奈や大島美優を輩出したオーディション『ちゃおガール2025★オーディション』で、グランプリと「おはスタ賞」のW受賞を果たした小学4年生の“りのあ”ちゃんが、9月3日放送のテレビ東京系『おはスタ』（月〜金 前7：05）に初登場。これがテレビ初出演となったが、堂々とした姿でスタジオを盛り上げた。
【写真】キュートな“りのあ”ちゃんのソロショット
緊張した様子を見せるかと思いきや、りのあちゃんはリハーサルの段階から共演者たちと自然に打ち解けて笑顔を見せ、メイク中の打ち合わせでも楽しそうに返事をしながら内容をしっかり確認していた。
番組本番では「おーはー！ちゃおガールのりのあです！」と元気いっぱいに自己紹介。柔軟な体を活かして“体反らし”を披露し、立ったまま手のひらを地面につける技に、共演者たちも驚きの声を上げた。さらに、少女漫画誌『ちゃお』10月号の紹介コーナーでもテンポよく説明をこなし、初登場ながら堂々とした受け答えと立ち振る舞いを見せた。
生放送中には「論破バトル」企画にも挑戦。「タイムトラベルするなら？ 過去vs未来」というテーマで、りのあちゃんは「未来推し」チームとして参戦し、同じく初登場したちゃおボーイの“しま”くん率いる「過去推し」チームと討論を繰り広げた。「過去に戻れるなら夏休みに戻れる！」と訴えるしまくんに対し、「何度も夏休みをしてたら飽きちゃう！」と即座に切り返す。視聴者投票の結果、「未来推し」チームが勝利し、「やったー！」とかわいらしくジャンプして喜ぶ姿も印象的だった。
VTR紹介中も、映像にあわせて小さくうなずいたり、驚いた表情を見せたりとリアクションも全開。カメラが回っていない場面でも楽しそうにリアクションをとっていた。番組ラストでは「良い1日を！」と元気よく手を振りながら、最後まで笑顔で締めくくった。
初の生放送を終えたりのあちゃんは、「緊張したけど、まわりのみなさんが明るくしてくれたので、元気いっぱいに笑顔で楽しくできた」とコメント。「リハーサルよりも本番のほうが楽しかった」と語り、本番に強い一面ものぞかせた。
“スバにぃ”として番組に出演している声優・木村昴も、そんなりのあちゃんの姿に太鼓判。「朝早いけど、みんなが学校に行く前のバタバタした時間を応援する番組。“おはとも”のために頑張ってください！」とエールを送り、りのあちゃんは「本当は朝は得意じゃないけど、今日は自分で起きました！」と力強く応えた。
今後も『おはスタ』に出演していく予定のりのあちゃんは「緊張したときはどうすればいいですか」と木村に質問。すると木村は「そういうときは俺を見て！」と満面の笑みで返し、りのあちゃんも照れながら応じていた。「あっという間に1年が過ぎるので、一緒に盛り上げていきましょう！」という木村のひと言に、大きくうなずく姿が印象的だった。
約4500通の応募の中から、書類審査、面談、公開オーディションを経てグランプリに輝いたりのあちゃん。初出演で見せた笑顔と堂々とした振る舞いに、今後の活躍がますます期待される。
