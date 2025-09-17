アンジャッシュの渡部建と妻の1日のスケジュールがとある番組で公表され、「渡部、何もしてないやないか！」と批判が殺到。渡部が「言い訳させて！」と狼狽するシーンがあった。

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。

2020年6月に芸能活動を自粛。1年8ヶ月の自粛期間を経て、2022年2月に芸能活動を再開したアンジャッシュの渡部建。『チャンスの時間』では、準レギュラー並みの出演頻度を誇る渡部だが、先日ある地上波のゴールデン番組に妻で女優の佐々木希が出演した際に、「まだ許してはいない」という発言が飛び出し、世間を騒然とさせた。そこで同番組では奥様や世間に許してもらうべく、あの謝罪会見をもう一度開き、記憶、記録ともども上書きしていく緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。

ある番組で公表されたという渡部夫妻の1日のスケジュールに注目が集まった。妻のスケジュールが朝7時〜22時まで女優の仕事と家の仕事でぎっしり詰まっている一方、渡部のスケジュールはスカスカで21時には就寝しており、これを見た視聴者から「渡部、なんもしてないやないか！」と批判が殺到したという。みなみかわは「皿洗いさえしてない。世間は許してないです！」と声をあげた。

渡部は「ちょっと待って！言い訳させて！マジの言い訳していいですか」と大騒ぎ。妻が出演した番組で、スタッフが勝手に作ったスケジュールであり、しっかりと確認もしていないものが表に出てしまったのだと声を荒げた。