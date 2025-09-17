【おひとりさま時代の常識】「引き取り手のない遺体」はどうなるか、ご存じですか？

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

引き取り手のない遺体はどうなる？

引き取り手のないご遺体の場合、火葬・埋葬などは自治体でおこなうことが法律で決められている。その場合、身元が確認されているか否かによって対象となる法律が違う。

身元確認ができていない場合は「行旅法」によって、死亡地の市区町村が責任をもって火葬・埋葬をおこなうことが規定されている。一方、本人の身元確認ができているのに、引き取る家族や親族などがいなかったり見つからなかったりする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」（以下、墓埋法）第9条に基づいて自治体の義務になっている。

「行旅法」は、明治32年の施行であるため、当時の社会のあり方が反映されている。明治時代では、世帯員数も多く、地域共同体意識も高かったので、看護や死後のことは家族が担うのが当然で、身元不明者が出るとすれば「旅行中」だったのだろう。

現在では、ひとり世帯が多く、親族も没交渉の人が多いため、身元確認ができない人は日常的に存在する。現代では「旅行中」に限られてはいないので、少し違和感があるが、この法律に基づいて頻繁に自治体が動いていることは確かである。

また、墓埋法第9条にも第2項がある。「（前略）その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（中略）の規定を準用する」という文言で、ここに「行旅法」が登場し、責任を負う者は自治体なのである。

この法律の大活躍によって、自治体では、身元がわからない遺骨の安置スペースが増え続け、葬祭費がかさみ続けている。遺体を長期間火葬せずに葬儀会社に預けたままにするケースも出てきており、厚生労働省は引き取り手のない遺体や遺骨に対する自治体の取り扱いについて初めて実態調査を実施した。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」