期待の新星がいきなりの大仕事 阿久津翔太がチーム開幕戦で快勝、ルーキー初勝利一番乗り「本当にうれしい」／麻雀・Mリーグ
まさに鮮烈デビューだ。KADOKAWAサクラナイツの新人・阿久津翔太（連盟）が9月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025−26」の第1試合に登板。強烈な親倍満を含めた4回のアガリを決め、うれしいMリーグ初勝利を飾った。
チームの開幕戦を任されたのは、今期からチームに加入したルーキーだった。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、阿久津、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）の並びでスタート。阿久津はテンパイ流局後の東2局1本場、恵まれた配牌を無駄なく打ち進め、目にも止まらぬ速さでタンヤオ・三暗刻の9600点（＋300点）を獲得した。
圧巻だったのは、東2局2本場だ。配牌の時点で2枚あった赤牌を活かし、九万・東のシャンポン待ちでリーチ。数巡後に東を引き寄せ、見事にリーチ・ツモ・ダブ東・赤2・ドラ・裏ドラの親倍満・2万4000点（＋600点）を成就させた。これで独走状態に入ると、東3局3本場ではリーチのみの1300点（＋900点）を加点。南1局1本場ではダメ押しとばかりにリーチ・タンヤオ・平和・三色同順・ドラ・裏ドラの跳満・1万2000点（＋300点）を奪取した。
積み重ねた得点は5万6000点。リーチ4回、アガリ4回、放銃0回の完璧なスタッツだ。試合後、阿久津は「初年度から活躍している3名との戦いということで、非常に厳しい戦いになるだろうなと思っていましたし、なんといってもサクラナイツを応援してくださっている方が、『阿久津は本当に強いのか』と不安に思っている方も多いと思うので、そういった中でトップを取れたのは非常にうれしい」と語った。
チームメイトの渋川難波（協会）からは「絶対に緊張するから、するもんだと思っていい。60％くらいの力しか出せない気持ちでいけ」とアドバイスされたことも明かし、「そんなに緊張しないと思っていたんですけど、意外と緊張しましたね。8000オールをアガって、次の局くらいまでは緊張しました」と笑った。
今期は7名の新人Mリーガーが誕生。阿久津はルーキー初勝利一番乗りだ。「この調子で今日みたいな運が続けば個人賞を取れそうですけど、まだ120分の1なので、あまり気にし過ぎずに」。阿久津は喜びを噛み締めつつも、冷静な姿勢。一方で、「Mリーグの最多連勝を開幕から突破するくらいの気持ちで。6連勝、7連勝とかしたいな…くらいの、そんなテンションでやっていこうかなと思います」とも力強く宣言した。「新しくサクラナイツに入団した私ですが、応援し続けてくださっているファンのみなさま、ありがとうございます。今年のサクラナイツはファイナル、そして優勝へと勝ち続けていきます」。プロ7年目の29歳。サクラの騎士団に、頼もしい仲間が加わった。
【第1試合結果】
1着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）5万6000点／＋76.0
2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万6200点／＋6.2
3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）1万6200点／▲23.8
4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）1600点／▲58.4
※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会
◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）