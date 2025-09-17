窓も隙間もない、ただの小さな箱…獄中でノーベル平和賞を受賞した女性が明かす、イランの刑務所で行われた「白い拷問」の全貌

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

革命裁判所に呼び出され逮捕

私の夫タギ・ラフマニは、愛国宗教運動家評議会とフリーダム・ムーブメントのメンバーとともに逮捕された。そこで逮捕者の家族は、2001年3月19日、イスラム革命防衛隊（IRGC）と司法制度による今回の逮捕が不当であると抗議した。抗議の一環として、私たちは裁判所、国会、国連事務所の前でデモ行進をした。

また、逮捕に関わった機関についての報道を国内外でおこなった。このせいで私はハッサン・ザレ・ハダッド（ハッサン・ザレ・デナビ、通称ハダッド裁判官はテヘラン革命・一般検事局の検事補佐。多くの人権侵害で訴えられ、囚人への非人道的な扱いで有名。2020年10月に死去）、つまり「ハダッド裁判官」が率いるイスラム革命裁判所の第26支部に呼び出された。

IRGCの尋問官が来た。革命裁判所の一室で、彼は持ってきた新聞に掲載されている報道記事について、私にいくつか質問した。

それから私は第26支部に連れて行かれ、そこで逮捕された。

尋問責任者の命令で逮捕されたとき、裁判官はまだ裁判所に到着すらしていなかった。裁判所は裁判官に電話をして、私の逮捕状に署名をするよう求めた。私はそこで1時間ほど裁判官が来るのを待っていたのだが、裁判官は到着するや、一言も発することなく、誰にも何も質問せずに、逮捕状に署名した。尋問官が私を連れ出した。

私たちは革命裁判所の裏口から出て、プジョーに乗り込んだ。頭を下げるよう言われ、目隠しをされた。そこから何ブロックか先で降り、大きな扉のあるビルのなかに入っていった。そこを出ると今度は長い距離を走った。外の通りはとても静かでひっそりとしていた。目隠しをされたまま車から降ろされ、建物に入った。

「白い拷問」

人里離れた城に来たような雰囲気だった。私は刑務所に連れて行かれ、独房に入れられた。

独房に入れられたのは初めてだった。なんとも奇妙な場所だった。窓はなく、どんな隙間もない小さな箱。頭上にはごく小さな天窓があったが、自然光はほとんど入ってこない。壁のずっと高い場所に穴があいていて、はめこまれた100ワットの小さな電球が点きっぱなしになっている。

それ以前にホダ・サベール（イランの知識人、活動家で2011年にエヴィーン刑務所でハンガーストライキをおこない、ほどなく心臓発作で亡くなった）から、昼も夜も強烈な光でプロジェクターの映像が映し出されている独房の話を聞いたことがあった。

独房は人ひとりが両手を広げられる程度の大きさしかない、そして完全な静寂に支配され、聞こえる音といえば、トイレや祈りの前の清めのために、1日に3〜4回ドアが開いたり閉まったりする音だけ、ということも聞いていた。独房がどのように人間に作用するのか、私は聞いたことを思い返してみた。

それは白い拷問であり、洗脳だ。いままで人の体験談としてしか知らなかった状況のなかに、自分が置かれている。そしてそれがどれほどひどい傷を残しうるのか、私はよく知っていた。にわかに、とても恐ろしくなった。

ここがどこなのか、何をされるのかも分からなかった。刑務所でこれからどんな罰が与えられるのか知らされず、先のことは一切不明という状況は、死に至る毒にも似ている。人間に対してこんな仕打ちがどうしてできるのだろう。息を吸い、歩き、自由にトイレに行き、人々の話し声を聞き、話しかける、これらの権利はどこにいってしまったのだろう。最も基本的な権利を奪われたことは、起訴内容や裁判と判決について考えるよりもずっと怖かった。

女性なのに「男性刑務所」に収容される

何時間そうやって独房に座っていただろうか、ドアが開いて「出ろ」と言われた。出る前にコートを着てヒジャブを被り、目隠しをした。廊下を歩いていると物音から囚人が男性ばかりだと気づいた。看守に言われるまま目隠しを不器用にきつく巻いていたせいで何も見えず、ちゃんと歩けなかったので、男が私の前に来て誘導した。

何歩か歩いたら棟のエントランスを通り抜けたようで、男に右に行くよう体を押された。右を向くと、壁にぶつかった。ふたりの男が私の背後で笑っていて、心底腹が立った。

私は小さな部屋に連れて行かれ、そこで何枚か写真を撮られ、また目隠しをするように言われた。そして独房に戻された。ドアの鍵が開いたり閉まったりする耳障りな音は、体を実際に引っかかれるように痛かった。私はトイレに行きたくなったらドアの下から出すようにと、色のついた紙を渡されていた。

紙を出すと看守が来たので、トイレに行きたいと訴えたが、目隠ししろと命令された。「いやです」私は答えた。「さっき廊下でされたことは屈辱的です、あなたがたは笑ったでしょう」。彼はドアを閉めて行ってしまった。

私が色紙を出して、男が来る、しかし私が目隠しをしないので男はドアを閉めて去る、ということが何度か続いた。ついに私は叫びだし、看守のひとり、とても暴力的な男が来た。男は独房の中にいるときはドアのすぐ後ろに立って、看守たちを見ないようにしろと命令した。私は立ち上がって話し始めた。この男は責任者なのだろうと思い、さきほどの出来事を話し、だから目隠しをしたくないのだと説明した。

看守らはラジオを持ってきて音量を上げ、他の囚人に私たちの声が聞こえないようにした。彼らは近くの房に会話を聞かれないよう、非常に気を遣っていた。やっと、ヒジャブで頬まで覆って、頭を下げていればトイレに行って良いということになった。廊下を歩く間、看守がずっと後をついてくる。トイレまでの通り過ぎた房に、女性囚人はいなかった。そこは男性刑務所だったのだ。

のちにドクター・バニアサディ、ドクター・ガラビ、タバソリ氏、サバギアン氏、他にもフリーダム・ムーブメントのメンバーが近くの房に収監されていたことを知った。私は見るも不衛生なトイレに入った。トイレのドアのすぐそばから看守の声が聞こえたので、もっと離れた場所に立ってくれと頼んだ。男はどこに立とうが関係ない、お前はそこで用を足すしかない、と言った。男に洗面所で手を洗うように促された。

ゴルナー・ソープ（イランではお馴染みの昔ながらの石けんブランド）を手に取ると、ぬるぬるに溶けて指から滑り落ちた。それから独房に戻された。廊下では一言たりとも言葉を発してはいけなかった。

