もう後戻りできない。福島原発事故の運命を左右した、吉田所長の「大きな決断」…「吉田調書」でわかった事故対応の決定的な「分岐点」とは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版 『福島第一原発事故の「真実」検証編』 より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第1回

津波被害を免れた非常用冷却装置・イソコン（正式名称：アイソレーションコンデンサー）。しかし、東京電力は、全電源喪失により、1号機を冷却する唯一の手段となったイソコンを適切に操作することができず、原子炉はメルトダウンに突き進んでいく。

地震や津波の被害を免れたイソコンを、なぜ使いこなすことができなかったのか――「吉田調書」で判明した衝撃の真実とは。

吉田調書ににじむ「悔しさ」

福島第一原子力発電所の事故を検証するうえで、最も重要な原資料は何かと問われると、長年検証を続けている取材者や研究者の多くは、まず「吉田調書」をあげるのではないだろうか。

吉田調書は、福島第一原発の吉田昌郎所長（※年齢・肩書はすべて当時のもの）が、のべ28時間にわたる政府の事故調査委員会の聞き取りに答えた証言の全文記録で、紙にするとおよそ400枚にのぼる。

未曾有の事故の最前線で危機対応にあたった現場責任者の証言がこれだけ詳細な形で公表されたのは日本の事故史上例がない。フランスでは、福島第一原発事故から教訓を引き出すために、事故報告書ではなく、吉田調書の全文がフランス語に翻訳されている。

吉田所長が後悔した「ある決断」

その証言は豪放磊落(ごうほうらいらく)な振る舞いを好んだ吉田らしく、極めて赤裸々に語られている。吉田は、事故に関わった政治家や専門家を、ときに「あのおっさん」とか「馬鹿野郎」と歯に衣着せぬ口調で手厳しく批判し、自らが事故にどう対応し、何を考えていたのか自省や悔恨の言葉も織り交ぜて語っている。

吉田調書を読んでいくと、「大反省」とか「極めて今も反省です」と言って、吉田が感情を露わにして悔やんでいることに気が付く。それは、津波で電源を失ったときに、1号機で唯一動き続けるはずだった非常用の冷却装置・イソコン（正式名称はアイソレーションコンデンサー。日本名は非常用復水器）を巡る対応である。

3月11日午後3時37分、津波によって電源が失われたとき、吉田はイソコンが動いていると考え、事故対応を続けていく。

ところが実際には、このときイソコンは止まっていたことが判明している。吉田は11日深夜まで8時間にわたって1号機は冷却されていると思い込み、事故対応の指揮をとっていく。吉田は、調書の中で「IC〔イソコン〕というのはものすごく特殊なシステムで、はっきり言って、私もよくわかりません」と吐露している。

事故対応の決定的な「分岐点」

このイソコンを巡る初動対応こそ、福島第一原発事故の進展のなかで最大の分岐点ではなかっただろうか。

イソコンは、1号機で唯一、地震と津波の被害を免れた冷却装置だった。原発には、原子炉を冷却する二重三重のバックアップがあり、1号機は、HPCIと呼ばれる高圧注水系や非常用海水ポンプ系など、主に5つの冷却系が用意され、どのような重大事故が起きても何らかの冷却系が機能し、冷温停止できると考えられてきた。

しかし、巨大地震と15メートルの津波は、多重の冷却系を機能停止に陥れた。地震によって、発電所に繋がる送電線の受電装置が壊れ、外部電源は喪失。最後の砦だった非常用ディーゼル発電機やバッテリーも津波に襲われ海水をかぶって機能を止めた。1号機は、5つの冷却系のうち4つが機能を失ったが、唯一、動くことが可能だったのがイソコンだった。

イソコンは、原子炉で発生した高温の水蒸気で駆動し、いったん起動すれば、電気がなくても動き続け、冷却水タンクを通って冷やされた水が原子炉に注がれる。少なくとも8時間程度は稼働し、原子炉を冷やし続けることができると想定されていた。この間に、他の冷却系を復活させれば、原子炉を100℃以下の冷温停止に持って行く道が開けるはずだった。

しかし1号機は、地震発生時にイソコンが自動起動したものの、津波発生後、イソコンの本来の冷却機能を発揮させることができなかった。このことが、その後の事故対応を決定的に難しいものにしていく。

どうすれば「メルトダウン」は防げたのか

1号機とともに運転中だった2号機と3号機は、津波に襲われた後、それぞれ異なる冷却系が動いていた。

バッテリーが生き残っていた3号機は、最初はRCIC（原子炉隔離時冷却系）を起動させ、その後HPCIを動かして1日半、原子炉を冷却していた。2号機は、電源喪失の直前に起動させたRCICで3日間、原子炉を冷やし続けていた。

一方、電源を失った1号機の現場では、懸命の電源復旧作業が続けられ、津波から24時間が経った3月12日午後3時半すぎ、非常用電源車との接続が完了し、電源盤にランプが点灯しようとしていた。1号機の電源復旧が実現すれば、電源融通システムで結ばれている2号機、3号機も電源が復活し、喪失したSLCと呼ばれるホウ酸水注入系やCRDという制御棒駆動機構など複数の冷却系を動かすことが可能だった。

しかし、冷却系を動かすための電源がまさに復旧しようとした瞬間に、1号機は水素爆発を起こし、電源復旧は水泡に帰した。この瞬間から複数の原子炉の同時メルトダウンという悪夢の連鎖が始まったのである。

イソコンが本来持つ冷却機能を生かしていれば、1号機のメルトダウンや水素爆発を何とか防ぐことができ、福島第一原発事故の進展は変わっていた可能性がある。

地震や津波の被害を免れたイソコンを、なぜ使いこなすことができなかったのか。その原因を粘り強く検証していけば、不確実で先が見えない危機を乗り越えるための今に通じる大切な教訓が浮かび上がってくるはずである。

