猫に育てられたわんこの成長記録が衝撃的だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で227万3000回再生を突破し、「純真無垢とはこのこと」「仕草がほんとに猫ちゃんみたい」「可愛くてたまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬の赤ちゃんが『猫に育てられた』結果…影響を受け過ぎた『まさかすぎる光景』】

猫に育てられた大型犬

Instagramアカウント「fuurai0323」の投稿主さんは、『フウタ』ちゃん『ライト』ちゃん『ヒナタ』ちゃんという3匹のわんこ、そして『ウルル』ちゃんという猫さんと暮らしています。今回は、末っ子のゴールデンレトリバー『ヒナタ』ちゃんが子犬のときのお話です。

ヒナタちゃんのお世話係を担当していたのは、なんと猫のウルルちゃんだったそう！そのためか、ヒナタちゃんの遊び方は猫に近かったのだといいます。犬の遊びは口を使って行われることが多いですが、ヒナタちゃんの武器は前足。まさに猫のように、「猫パンチ」でじゃれていたのです。

ゴールデン・猫リバーに成長！？

四六時中ウルルちゃんと遊んでいるため、いつしか見様見真似で「やんのかステップもどき」のような変な歩き方も始めたヒナタちゃん。時には、ユラユラ揺れる尻尾をロックオンしていることもあったとか。その姿は、狩猟スタイルで遊ぶ猫そのもの…！子犬ではなかなか見られない動きの連発に、思わず笑ってしまいます。

とはいえ、ヒナタちゃんにとってウルルちゃんはやっぱり先輩。あまりにはしゃぎすぎてしまうと、ウルルちゃんから強烈なパンチをもらうこともあるそうです。純真無垢な2匹の姿に癒されてしまうエピソードでした♡

この投稿には「甘えん坊なところは犬で可愛い」「ずっと見ていられます」「種が違ってもどちらも可愛い」などの温かなコメントが寄せられています。

現在の姿にホッコリ♡

現在は、ヒナタちゃんもすっかり成犬に！今でも相変わらず猫のような動きで遊んでいるといいます。しかし、成犬になったヒナタちゃんは、ウルルちゃんよりもずっと大きな体になりました。

そのため、子犬時代とは打って変わって、ヒナタちゃんがウルルちゃんにパンチをお見舞いすることも増えたのだとか！大型犬のパンチはちょっぴり強烈だけど、ウルルちゃんは「後輩の成長の証」として受け入れている模様。たくさんの遊びを積み重ねた2匹は、今でも仲良しなのだそうです♪

4匹の微笑ましい日常はInstagramアカウント「fuurai0323」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuurai0323」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。