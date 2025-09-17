「先入観なく鳥羽シェフコラボを味わって」富士そばマニアが唸った《月見うま肉そば》…本能に訴える美味しさを”分析”

現在、立ち食いそばチェーン店「名代 富士そば」のほぼ全店（秋葉原電気街店、品川店を除く103店舗）で「月見うま肉そば」が販売中だ。9月1日から30日にかけて展開するフェアメニューで、代々木上原のレストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏がレシピを監修する。

鳥羽シェフが掲げるコンセプトはずばり、「ガッツリで分かりやすく、みんなが大好きな味のお蕎麦」。「富士そばライター」を自称する名嘉山直哉氏が実食し、その魅力を探った。

そばとしては邪道、富士そばとしては王道

満を持して「月見うま肉そば」（850円 ※税込、以下同）と対面。そばの上には、卵黄を中心にして豚バラ肉、ミニサイズの紅生姜天、刻み海苔、揚げ玉などが隙間なく盛りつけられている。まさに、本能に訴えかけてくるようなビジュアル。鳥羽シェフがXに投稿していた「とにかく茶色は正義」「間違いない茶色です」 との言葉が目の前の一杯と重なる。

主役はなんといっても「うま肉」だ。豚バラ肉と玉ねぎが甘辛く煮込まれており、いわゆる豚丼の“あたま”のような仕上がりになっている。これが醤油の効いたつゆに甘じょっぱさを加え、ジャンクな味わいが底上げされる。うま肉と卵黄の相性も抜群で、もうこれだけでトッピングとして十分成立している。

脇を固めるトッピングも秀逸である。揚げ玉の油分はつゆにコクを与え、刻み海苔の香りが舌に余韻を残す。そして紅生姜天のほどよい辛味が甘みを際立たせる。もともとコアなファンが多い紅生姜天だが、薬味のように活用するのは盲点であった。

極めつきは、別皿で提供される辛味オイル。ラー油と豆板醤を合わせたような風味で、投入するとつゆの印象が一変する。

一見すると味が単調になりそうな一杯だが、多彩なトッピングと辛味オイルの効果により、食べ進めるほどに味がグラデーションしていく。まるで、一つひとつの要素が組み合わさり「完成」にたどり着くような構成である。

そばとして見ればやや邪道に映るかもしれない。だが、ジャンクフード寄りのメニューを数多く手がけてきた富士そばにおいては、王道の一杯だ。そう考えると、月見うま肉そばは富士そばらしさを端的に体現している。

「富士そばの持ち味を引き出した力作」

月見うま肉そばの魅力を存分に堪能するなら、同時展開中の「うまたぬきめしセット」（950円）で味わいたい。

「うまたぬきめし」とは、ごはんの上に揚げ玉、かつお節、青海苔を散らし、天丼のタレをひと回しかけたミニ丼のこと。シンプルなレシピながら、見た目以上にクセになる。鳥羽シェフのオリジナルレシピに倣うなら「無限たぬきめし」といったところだろう。

そのまま食べてもよし、豚肉を乗せてもよし。単独でグランドメニューに加わっても不思議ではないほど、即戦力の満足感がある。ちなみに、鳥羽シェフはそばのつゆをたっぷりかける食べ方をおすすめしている。

Xでの反応は概ね好意的だが、鳥羽シェフとのコラボに難色を示す富士そばファンも散見された。かつてのスキャンダルが影を落としているのかもしれない。しかし、食べる前から拒否感をあらわにするのは、ちょっとさびしいものがある。

今回考案された月見うま肉そばは、富士そばユーザーの嗜好に歩み寄りつつ、富士そばの持ち味を引き出した力作である。これだけ富士そばへの理解と愛を感じさせるメニューを、口にしないまま評価してしまうのはあまりにももったいない。

まずは一度、先入観を捨てて味わっていただきたい。

