犬とふれあえるカフェで働いているお姉さんの通勤時に、大型犬がバス停までお迎えに行ったら…？大型犬とお姉さんの絆が感じられる光景が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破しています。

【動画：大好きなお姉さんの『通勤ルート』を覚えた大型犬→なかなか来なくて、不安になっていたら…会えた瞬間の『素敵な光景』】

大好きなお姉さんのお迎えに来た大型犬

Instagramアカウント「fluffy.dogs.fukuoka」に投稿されたのは、大型犬ふれあいカフェ「Fluffy dogs」の新入りワンコ「ボンド」くんが、通勤してくるスタッフのお姉さんのお迎えに行った時の様子です。

ボンドくんは大好きなお姉さんの通勤ルートをバッチリ覚えたようで、いつもお姉さんが利用しているバスの停留所で待機していたそう。

そして停車したバスから乗客が降りてくると、お姉さんの姿を探してキョロキョロ…。通勤ラッシュの時間帯で大勢の人が目の前を通り過ぎていくのに、じっと大人しくしているところがお利口さんです。

なかなかお姉さんが来なくて不安に…

しかしいくら探しても、お姉さんの姿は見当たりません。そして「あれ？」と困惑するボンドくんを残して、バスは発車してしまったとか。どうやらお姉さんが乗っているのは別のバスのようです。

そのまま少し待っていると、次のバスが停留所に到着。ボンドくんは「これに乗ってるかな？」と期待し、降りてくる乗客をひとりずつ確認することに。

ところが今回もお姉さんはなかなか降りてこないので、「今日はお休みなのかな？」とだんだん不安になってきたボンドくん。どうしてもお姉さんに会いたくて諦められないのか、「いないかな？」と道行く人の姿までチェックし始めたといいます。

絆を感じる光景にほっこり

その時、少し遅れてお姉さんがバスから降りてきました！お姉さんに気づいた瞬間に、スッと前へ出るボンドくん。お姉さんがそばにやって来ると、「待ってたんだよ～」とお目目で訴えたそう。

お姉さんはその可愛い姿にデレデレになりながら、ボンドくんをナデナデ…。そしてボンドくんはお姉さんをじっと見上げながら、嬉しそうにナデナデを堪能していたとのこと。見ているこちらまで幸せな気持ちになるほど、相思相愛な2人なのでした。

この投稿には「愛らしい」「会えて良かったね」「こんなことされたらめちゃくちゃ嬉しい」といったコメントが寄せられ、2人の絆を感じる光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

Instagramアカウント「fluffy.dogs.fukuoka」には、ボンドくんをはじめとする個性豊かな大型犬たちの日常が投稿されています。可愛い姿に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fluffy.dogs.fukuoka」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。