「遺品整理業者に丸投げ」か「全て自分で処分する」か…時間と体力との闘いである「遺品整理」の現実的なやり方

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

連載第61回

『価値観の違いで「親を切り捨てる」!?…「自分の好きなように生きる」ドイツ人の“ドライすぎる親子関係”』より続く。

遺品が「良いもの」ばかりとは限らない

生前整理でも遺品整理でも、親が溜め込んでいる物は、「代々受け継ぐレシピ」や「しっかりした家具」「思い出のお皿」のような、良い物ばかりとは限りません。

私も「夫の両親のマンションの片付けに疲れ果てた」とプロローグに書きましたが、義理の両親はさらに、東京のはずれにある平屋の一軒家を別荘として使っていました。もともとは夫の祖父が定年退職後に始めた、半ば趣味のようなお蕎麦屋さん兼旅館の建物をリフォームした家です。

数年前、夫の両親が相次いで亡くなった時、夫と私はこの「長年空き家になっていた別荘」を売ることを決めました。都内とはいえ都心からはかなり遠く、また交通の便もよくないことから、なかなか買ってくれる人は見つかりません。「高く売れても5 0 0万円程度」という現実を突きつけられ、夫婦でいろいろと悩みました。

そんななかでコロナ禍となり、都内のマンションで過ごす時間が長くなりました。そこで「週末は義両親の別荘で過ごすのも良いのではないか」という選択肢が浮上したのです。

心地よさを優先

セカンドハウスにすると決めたものの、放置していた家ですから、やることはたくさんありました。マンション同様に大量の家具や服が残されていて、たとえばロシア人である義母のソ連時代の巨大なソファ。「ニッポンの木造平屋の一軒家」には似つかわしくない、これまたロシア製の巨大なシャンデリアも、居間につるされていました。義母は「シャンデリアのない家は家ではない」という独特の感覚の持ち主だったのです。

自分たちが住む以上、やはり二人の心地よさを優先したいと思い、心の中に申し訳なさを感じながらも義両親の物とはサヨナラしました。

さらに屋根から狸やハクビシンが出入りしていたらしく、オシッコの跡のあったところは壁紙を替え、業者を呼んで害獣駆除をしてもらい、数週間かけて動物を追い出しました。

自分で遺品整理は大変

「遺品整理業者」と聞くと、私は少し前まで「なぜ自分でやらないのだろうか。なぜ業者に頼む必要があるのか」と不思議に思っていました。でも様々な人の話を聞いたり自分も経験する中で、自分は本当に非現実的な考え方をしていたのだなあ、と実感することになりました。

「親やきょうだいの遺品を、できれば全部自分で整理して、処分したい」

そう思っていても、時間を作ること自体が難しいこともあります。持病があったり自分自身も若くない場合は、体力的に厳しいことも。亡くなった人が遠くに住んでいた場合、遺品整理のために行き来をするとなると、交通費などの出費も考慮しなければなりません。

亡くなった人が残した物の「量」にもよりますが、遺品整理はまさに時間との闘い、そして体力勝負です。そう考えると、たとえ「遺品整理業者に丸投げ」であったとしても非難はできない気がします。そんなことを知ったからこそ、私はいっそう、ヴェルナーさんとアフメットさんの交流を見ていると、なんだかホッとするのかもしれません。

