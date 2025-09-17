¡ØAPT.¡Ù¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¶Ê¤Ï¡ÄKARAÃÎ±Ñ¤¬¸ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÎ¢Â¦¡ÖÁª¶Ê¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
µî¤ë7·î5Æü¡¦6Æü¤Ë²£ÉÍ ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡¢8·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¿À¸Í GLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ¡¢KARA THE 6th JAPAN TOUR 2025¡ÖKARASIA : MAGICAL WORLD¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA¡£ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤ë±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¸¥è¥ó¥¸¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖKARASIA : MAGICAL WORLD¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥è¥ó¥¸¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¡£½é¤Î»î¤ß¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Î3·îº¢¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¡¢3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÊKARA THE 5th JAPAN TOUR 2024 ¡ÈKARASIA¡É¡Ë¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥½¥í¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥è¥ó¥¸¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥¸¥è¥ó¥¸¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡Ù¤È¡¢ROSÉ & Bruno Mars¤Î¡ØAPT.¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¶Ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Þ¤º¡ØAPT.¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥è¥ó¥¸¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø¡ÖAPT.¡×¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ØAPT.¡Ù¤¬¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¡Ø¤â¤¦1¶Ê¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¶Ê¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢²¿¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡Ø¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡Ù¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤é¡ØAPT.¡Ù¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¡£º£²ó¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢¸å¤«¤é¥è¥ó¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¥è¥ó¥¸¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À!?¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¥ï¡¼¥Ã¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤´¿À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¶½Ê³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥è¥ó¥¸¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¡¢¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥è¥ó¥¸¤ÈÆþ¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¤É¤³¤«¤éÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î³Ý¤±À¼¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë
K-POP¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ê¤´¤È¤Ë°ã¤¦³Ý¤±À¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£KARA¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡ÖKARA¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ï¡ØKAMILIA¡Ê¥«¥ß¥ê¥¢¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢KAMILIA¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï³Ý¤±À¼¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤³¤¦¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤³¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢³Ý¤±À¼¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ä¥â¥Ë¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î³Ý¤±À¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¼¡ª¡ª¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´èÄ¥¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡ÚKARAÃÎ±Ñ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¤Þ¤ºÎ©¤Á´ó¤ë¤È¤³¤í¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÍèÆüÃæ¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡È¿ä¤·³è¡ÉÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡¿Jiyoung¡Ë
1994Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¡£2008Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ÆKARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£2014Ç¯²Æ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡Ø¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¡Á·Ù»ëÄ£ÁÜºº¼·²Ý¡Ù¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤¤ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°Å»¦¶µ¼¼ Â´¶ÈÊÔ¡Ù¡ØÊÒÁÛ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦JY ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
