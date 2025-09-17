お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が16日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。“権力に屈した”経験を振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶から「権力に屈してしまった経験」について聞かれると、澤部は「A-Studio＋にね、我々出させてもらった。ハライチで」と切り出した。

鶴瓶がMCをしているTBSの番組にコンビで出演し「一番最後、やっぱり鶴瓶師匠の一人語り。あれが一番の楽しみというか。俺らについて語ってくれるみたいなの」と楽しみにしていた澤部。相方・岩井勇気も「何言ってくれるんだろうって」と期待していた。

しかし、澤部は「いざ最後のシーンになって…俺のことちょっとだけ…ちょっと触れて、基本、岩井のことみたいな。岩井中心みたいな」と自身にはあまり触れられなかったと明かした。岩井も「俺のこと言う入り口として澤部言ってる」と感じ取っていた。

この鶴瓶の一人語りに澤部は「そこで俺は言おうかと思ってた。“短くないっすか!”って」と抗議しようかと思っていた。だが、「周りのスタッフさんの“良かったですね。鶴瓶師匠に言葉もらえてね”みたいな。その圧力に屈して…」と反論できなかったことを伝えて笑いを誘った。