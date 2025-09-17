「フェイクドキュメンタリー」はもう古い…最新ホラーのキーワードが「ノスタルジー」になりつつある理由

8月25日時点で興行収入約12億4千万、観客動員90万人を超えるなど、Jホラー界隈にまた活気を呼び込んだ映画『近畿地方のある場所について』。失踪した上司の謎を調べ直すなかで、近畿地方にあるおぞましい何かに近づいていくという筋立ての本作。その根幹となるのは、編集部に残されたオカルト記録映像たちだ。

謎に満ちたノスタルジックで不気味な映像たちはそれ自体では大きな意味を成さないが、紐解くことで大きな物語が浮かび上がる構成は、ホラージャンルにおける過去の流行から最新の潮流まで、読み解くヒントを与えてくれる。

今回は、ホラー業界を支えてきた記録映像風のホラー映像（ここからは便宜上「虚録映像」と呼称する）の変遷と、そこからつながる最新ホラー表現を考察していきたい。

虚録映像とフェイクドキュメンタリーは兄弟

「虚録映像」を語る上で一番有名なのは、1998年に公開されたJホラーの金字塔映画『リング』に登場する“リングビデオ”だろう。レンタルビデオを借りる場面で初登場するこの名もなきVHSには、鏡の前で髪を梳く女性や「貞」という文字が写り込んだ眼のドアップなど、断片的で不気味な映像が記録されており、多くの観客を恐怖させた。

だが、それより以前の1989年に公開され、Jホラーの源流とも称される『邪願霊』という作品こそ「虚録映像史」的にはエポックメイキングだった印象がある。同作は新人アイドルの密着ドキュメンタリーという体裁をとった“フェイクドキュメンタリー”なのだが、注目すべきは本作がビデオオリジナル作品だった点だろう。1990年代後半のレンタルビデオブームに紛れるように現れたからこそ、『邪願霊』は鮮烈だったのだ。

リングビデオ初登場シーンを鑑みても、当時はレンタルビデオというものがフィクションとノンフィクションの境目を曖昧にする象徴として、無意識に恐怖の対象になっていたのではないだろうか。

「虚録映像」の誕生を振り返ると、これらがフェイクドキュメンタリーと非常に密接な関係にあることが見えてきた。そして、この“本当っぽさ”がホラーにおける新たな時代を切り開いていくことになる。

心霊ドキュメンタリーの誕生と衰退を経て始まる変革

『リング』と共にアメリカ発のフェイクドキュメンタリーホラー映画『ブレアウィッチ・プロジェクト』が世界を席巻していた1999年。ある作品がレンタルビデオ屋の片隅に並ぶことになる。『ほんとにあった!呪いのビデオ』（以下、ほん呪）の登場だ。

これは実在したリングビデオ的映像を読者から募集、映像制作会社が編集してまとめた心霊ドキュメンタリーという体の恐怖映像シリーズだ。「お分りいただけただろうか……」という有名なナレーションを生み出したほん呪は、ドキュメンタリータッチゆえに恐怖映像にまつわる文脈が最小だったことに加え、テレビ局の目に留まって夏の心霊特番などで再編集され放送されたことで、フィクションとしての文脈がより切り離されていった。

“本当性”を燃料に爆発的ヒットを記録し、心霊ドキュメンタリーブームすら生み出したのだが、このブームは予期せぬ方向で終焉を迎えてしまう。これまで恐怖の触媒として機能していたVHS、そして続くDVD自体が配信サイトの登場で一気に衰退してしまったのだ。

一般人でも映像編集が手軽にできるようになった技術進化とも相まって、心霊ドキュメンタリーの“本当性”は輝きを失っていった。だが、令和の時代になって、心霊ドキュメンタリーに心を踊らせていた世代が新たな「虚録映像」のジャンルを切り開いた。

心霊ドキュメンタリー界のベテラン監督・寺内康太郎と、若き映像作家・皆口大地がタッグを組んで生み出したYouTubeチャンネル「フェイクドキュメンタリーQ」は、往年の心霊ドキュメンタリーメソッドを再現しつつ、あえて“フェイクドキュメンタリー”を名乗ることで時代性と乖離し始めた“本当性”を切り離すことに成功したのだ。

海外で生まれた懐古的新ホラージャンル「アナログホラー」

現代の「虚録映像」をベースとしたホラー作品の根幹は“過去を振り返り再生産すること”だが、その突端として近年話題なのが北米圏を中心に生まれたホラージャンル「アナログホラー」だ。

これは、1990年代のVHS全盛期の映像感覚を源流に持ち、映像の乱れや古びた画質を恐怖演出として積極的に用いる映像群のことで、主にYouTubeを中心に広がりを見せている。興味深いことに、この「アナログホラー」の始まりを振り返ると、Jホラー史同様にフェイクドキュメンタリーと非常に密接な関係にあることが浮かび上がってくる。

同ジャンルの始まりは諸説あるが、1987年の「マックス・ヘッドルーム事件」は大きな出発点の１つだ。1984年にイギリスで放送されていた音楽番組「マックス・ヘッドルーム」。その登場キャラクターに扮した人物が、シカゴ一帯のテレビ電波を数分間ジャックしたこの大事件は、多くのアメリカ国民に心理的トラウマを与えることになった。

そして2006年には「マックス・ヘッドルーム事件」をパロディした架空映像ストーリー群「ワイオミング事件」というコンテンツが誕生。時代はインターネット上で不特定多数の人間が同様にコンテンツを作る“シェアワールド”に突入し、海外都市伝説群「クリーピーパスタ」から登場した怪人“スレンダーマン”などが生まれていく。

こうした動きにさらなる彩り与えたのが、2010年代初頭にインターネット上の音楽コミュニティから誕生したジャンル「ヴァイパーウェイヴ」や「シンセウェイヴ」の誕生だ。80〜90年代の映像文化をパロディし、過去そのものを描くのではなく、あくまで昔っぽさを再生産して“決してたどり着けない過去”を幻想的に描き出した。この音楽ジャンルはYouTube上で広まったこともあり、懐古的なビジュアルイメージはホラーのジャンルにも流入し始める。

2019年ごろから爆発的ブームとなった新たなシェアワールド「The Backrooms」、とりわけ当時17歳のケイン・パーソンズが作った映像作品『The Backrooms (Found Footage)』は、こうした懐古テイストが顕著で、現在のアナログホラーブームの火付け役となった印象がある。

「The Backrooms」は現在ハリウッドで映画化が進んでいる上、日本でも異世界の番組やニュース速報風のアナログホラーを投稿しているYouTubeチャンネル「EASくん (イース)」や「100円玉.」といった、新進気鋭のクリエイターが続々と誕生している。

過去を振り返り、本当性を超えたフェイクドキュメンタリーの魅力を再生産するムーブメントが日本と海外で同時多発的に発生していることは、まさに時代の結節点なのかもしれない。

過ぎ去った過去は形を変えて常に我々の前に現れ続ける。まるで幽霊のような映像ホラーは今後どんな“呪い”を我々に降り注いでくれるのだろう……楽しみでならない。

