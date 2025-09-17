2026大河ドラマ『豊臣兄弟！』をもっと楽しむ一冊が誕生！　秀吉を支えた弟、秀長の実像に迫る

この一冊で、大河ドラマ『豊臣兄弟！』がもっと面白くなる。

もし、この弟がいなかったら？

旧織田勢力と外様大大名を統合し、羽柴政権の中核を担った「補佐役」は、秀吉唯一の実弟にして名代の秀長だった。

秀長は、外様大大名をどのように「指南」し、首都大坂近郊の領国をいかに統治したか。

徹底的に蒐集した史料をもとに、これまでほとんど知られていなかった、その実像に迫る！

羽柴秀長とは誰か

羽柴（豊臣）秀長（1540〜91）は、羽柴（豊臣）秀吉（1537〜98）の唯一の実弟にあたる。そして秀吉の「名代」（代行者）を務め、秀吉のよき「補佐役」として知られている。しかし秀長が具体的にどのような動向をみせていたのかについては、多くの方々はあまり知らないのではないだろうか。「補佐役」と表現されてはいるものの、具体的にどのような動向からそのように表現できるのか、十分には認識されていないように思われる。

しかし、それもそのはずである。なぜなら秀長についての本格的な研究は、これまで十分におこなわれてきていないからである。そのため秀長の具体的な動向や、「補佐役」とされる内容が不明瞭なのは、当然のことなのである。そうしたなか、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送と、主人公が秀長となることが公表された。私は同ドラマで 時代考証を担当することになった。それをうけて秀長に関する史料を可能な限り蒐集し、その動向を明らかにする検討に取り組みはじめた。その結果、ようやく秀長の生涯の全容と、その動向が具体的に明らかになったのである。

詳しくは、本書と同時期に刊行した『羽柴秀長の生涯』（平凡社新書）をご一読いただきたいが、その生涯の概略を以下に記してみよう。

秀長は、天文9年（1540）の生まれで、尾張愛知郡中中村のもと上層百姓の妙雲院殿（みょううんいんでん）（弥右衛門・筑阿弥）と天瑞院殿（のち大政所(おおまんどころ)）の次男として生まれたと推定され、兄秀吉より3歳年少にあたる。同23年頃に元服したと推定され、その時には兄秀吉は他国に奉公に出ていたため、百姓家を相続したとみられる。その後、秀吉が尾張織田信長の家臣になったことをうけて、秀長も信長の家臣になり、御馬廻 衆(おうままわりしゅう)に所属したとみられる。苗字は秀吉と同じく木下を称し、信長から偏諱（へんき）（実名の一字）を与えられて、「木下小一郎長秀(こいちろうながひで)」を 名乗った。

秀長が当時の史料にみられるのは、天正元年（1573）からで、その時には秀吉の与力として存在した。同3年から、秀吉と同じく羽柴苗字を称し、「羽柴小一郎長秀」を名乗っ た。以後は秀吉の与力に専属するようになったとみられる。同5年からの秀吉による中国地方経略においては、秀吉が率いる本軍とは別に編成された軍勢の大将を務め、羽柴家一門衆の筆頭として、秀吉の代行者の役割を果たすようになる。同8年に但馬の攻略を果たすと、但馬(たじま)4郡を領国として与えられ、竹田城（朝来市）を本拠にした。同10年の本能寺の変後、惟任（明智）光秀領国の丹波を攻略し、戦後に丹波福知山領を領国に加えた。

その後、秀吉は織田政権での主導権争いを展開し、天正11年3月に長秀は秀吉から受領名(ずりょうめい)（朝廷の地方官に因む通称）美濃守(みののかみ)を与えられ、以後は「羽柴美濃守長秀」を名乗り、同年4月の賤ヶ岳(しずがたけ)合戦後に播磨三郡・但馬一国を領国（14万石ほどか）とし、播磨姫路城（姫路市）を本拠にした。この時期から安芸毛利(あきもうり)家への取次(とりつぎ)を務めた。同12年の小牧・長久手(ながくて)合戦では、秀吉本軍とは別編成軍の大将を務め、伊勢・美濃・尾張に転戦している。その間の8月頃に、秀吉から偏諱を与えられて、実名を「秀長」に改名している。戦後は織田信雄(のぶかつ)への取次を務め、同13年2月に信雄を秀吉に出仕させることに成功している。

天正13年4月に、秀吉の紀伊(きい)攻めをうけて、紀伊・和泉約28万石に転封され、紀伊和歌山城（和歌山市）を本拠にし、6月から8月にかけて四国攻めの総大将を務め、土佐長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)を従属させ、以後はそれへの「指南」を務めた。同年閏8月に、大和を領国として与えられ、領知高は約73万石になり、大和郡山城（大和郡山市）に本拠を移した。また伊賀筒井定次(いがつついさだつぐ)を与力に付属された。10月に従三位（じゅさんみ）・参議・近衛中将(このえ ちゅうじょう)に叙位任官され、公卿(くぎょう)の身分になった。また旧織田勢力の遠江徳川家康(とおとうみとくがわいえやす)、九州の豊後大友(ぶんごおおとも)家・薩摩島津家への取次を務め、その従属をすすめた。

天正14年に大友義統(よしむね)（のち吉統）・徳川家康が秀吉に従属すると、以後はそれへの「指南」を務めた。また同年から同17年にかけて、紀伊熊野地域の制圧をすすめ、紀伊を領国大名の統治下に完全に編成した。大和についても同15年に大和南部を制圧し、同じく 領国大名の統治下に完全に編成した。そうして中世前期以来の強大な寺社権門が存在した 大和・紀伊の政権への完全な編成を遂げた。

天正15年2月から7月にかけて九州攻めをおこない、先陣の総大将、次いで別編成軍の日向(ひゅうが)侵攻軍の総大将を務め、島津家を従属させ、以後は同家への「指南」を務めた。戦後には従二位・ 権大納言(ごんのだいなごん)に昇進され、同16年3月に、翌月の後陽成(ごようぜい)天皇の聚楽第行幸(じゅらくていぎょうこう)に先立って、「清華(せいが)衆」の家格に列せられている。しかし同17年11月から深刻な闘病生活を送るようになった。同年12月には伊賀を領国に加えられて、領知高は約83万石におよび、また位階も正二位に昇進され、政権主宰者の秀吉に次ぐ地位を確立されている。

しかし病態は、快復と再発を繰り返し、ついに同19年1月22日、郡山城で死去した。52歳であった。家督と領知は、養嗣子の秀保(ひでやす)（姉婿三好常閑(みよしじょうかん)の三男、秀次の弟）に継承された。

このような秀長の生涯をみていくと、秀長の政治動向において中心的な役割を果たしていたこととして、「外交」と「領国統治」の問題を認識できる。前者の「外交」は、外様(とざま)大大名との交流とそれへの取次・「指南」という行為にあたる。具体的に対象になっていたのは、以下の大名たちであった。

織田信雄(おだ のぶかつ)（1558〜1630） 尾張・伊勢半国

徳川家康(とくがわ いえやす)（1542〜1616） 駿河以下五か国

毛利輝元(もうり てるもと)（1553〜1625） 安芸以下9か国

小早川隆景(こばやかわ たかかげ)（1533〜97） 毛利家の一門大名、のち伊予、筑前の領国大名

吉川元長(きっかわ もとなが)（1548〜87） 毛利家の一門大名、出雲戸田領の領国大名

同 広家（1561〜1625） 元長の弟で後継者

長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)（1539〜99） 土佐一国

大友宗麟(おおとも そうりん)（1530〜87） 豊後(ぶんご)一国

同 吉統(よしむね)（1558〜1605） 宗麟の嫡男で後継者

島津義久(しまづ よしひさ)（1533〜1611） 薩摩以下3か国

同 義弘(よしひろ)（1535〜1619） 義久の弟で後継者、のち大隅(おおすみ)・日向(ひゅうが)の領国大名

まさにそうそうたる面々といってよいだろう。秀吉の「天下一統」は、これら外様大大名を政権に従属させることですすめられた。島津家が従属した時点で、秀長が取次に関わっていなかったのは、越後上杉景勝(えちごうえすぎかげかつ)と肥前竜造寺政家(ひぜんりゅうぞうじまさいえ)にすぎなかった。すなわち秀長は、政権に従属する大大名のほとんどについて、「指南」を務めていたのである。それは秀長が、それらの大名が政権に従属する状態にあることを維持する役割を担っていたことを示している。なお取次に関わる用語として、取次と「指南」を用いる。取次は普通名詞であるが、取次行為のうち、従属大名に対して軍事的・政治的に指導する役割について、「指南」の用語を用いる。

ちなみにそれらの大大名のうち、大友宗麟・小早川隆景・島津義久・同義弘は秀長より少し年長にあたっていた。長宗我部元親・徳川家康はほぼ同年齢であり、ここまでは基本的には秀長と同世代とみることができるだろう。それ以外は、秀長より大きく年少にあたっていた。そうした年齢の違いを踏まえておくことは、関係性を考えるうえで興味深いだろう。

後者の「領国統治」は、秀吉を主宰者とした羽柴（豊臣）政権の首都・大坂の近郊に位置した、大和(やまと)・紀伊(きい)・和泉(いずみ)3か国が対象になっている。これら3か国は、いずれも中世前期以来の強力な寺社権門が多く存在し、さらにこれまで領国大名の統治下に十分に編成され ていなかった。秀長はそれら3か国を領国とし、領国統治を通して領国大名の統治下への編成を果たし、同時に政権の統治下への編成を遂げたことになる。それらの地域は、領国大名の統治下に十分に編成されていなかったものとして、最後に残された地域にあたっていた。秀長はそれを成し遂げたのである。

そこで本書では、この2つの問題について取り上げ、それを実現した秀長の政治的力量 と、そこからうかがわれる当該期の羽柴政権の性格について、追究していくことにしたい。これにより秀長が、羽柴政権の存立において、どのような役割を担っていて、それがどのような意味を有していたのか、初めて具体的に認識することができるだろう。秀吉の 「補佐役」といわれてきたものの、その実像はどのようなものだったのだろうか。本書の内容を通じて明らかになることだろう。

なお秀長の生涯の全容については、同時期刊行の『羽柴秀長の生涯』（平凡社新書）にあたっていただきたい。本書で取り上げるのは、そのなかで上記の2つの問題を中心にしたも のになる。また秀長に関する基本史料については、近刊で、ともに時代考証を担当する柴裕之氏との共編『羽柴秀長文書集』（東京堂出版）を参照していただきたい。同書には、秀長の動向を詳細に追った「羽柴秀長年表」を付している。そのため本書において、秀長の動向に関するすべてについて典拠を示すことはしなかった。詳細を確認したい場合には、それらにあたっていただきたい。

また本書では、秀長についての表記を、一般的な「豊臣秀長」ではなく、「羽柴秀長」にしている。これは「羽柴」は苗字で、「豊臣」は氏で、性格が異なり、秀長は「羽柴大納言豊臣朝臣(あそん)秀長」と表記されるように、最後まで羽柴苗字を称し続けていた。中世以降の武家権力については、氏ではなく苗字をもって呼称するのが適切なので、そのため羽柴家一 族についても、「豊臣」の氏で表記するのではなく、「羽柴」苗字で表記する。

