これは天才…！100均アイテムでりんご飴風パリパリ食感を再現する方法が話題【ママリ】

まるでりんご飴！パリパリ食感を100均材料で再現する方法に3.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。

天.(@ten_game02)さんの投稿です。りんご飴は、りんごのサクサクと飴のパリパリの食感が楽しく、子どもから大人まで大好きなスイーツですよね。食べたいなと思っても、家で作るのは難しそう。





実は セリア で販売されている商品を使って、まるでりんご飴を食べているような気分になれる、おいしいおやつの作り方があるそうです。その商品とは何？簡単にできる作り方とは？

©ten_game02

りんご飴が話題で思い出したんだけど、

一時期りんご飴にハマってた時、お店で毎回買うと高いし、作るのは片付けとかのハードルが高いから、

セリアとかに売ってるジュエリーシュガーを紙コップとかに出して、リンゴ切ったのを付けて食べてた🍎

味も見た目も良いし簡単だからお子さんとも楽しいよ🍎

パリパリ食感を再現できるアイテムとは、100円ショップ「セリア」で販売されている「ジュエリーシュガー」。キラキラ光るシュガーがりんごにしっかりとついて、見た目もかわいいですよね。



作り方は紙コップなどにジュエリーシュガーを入れて、切ったりんごに付けるだけ。とても簡単で、材料さえそろえばあっという間にできます。見た目だけでも子どもたちは喜びそうですよね。



天.さんが実際に作って食べたら、食感がカリカリしていてりんご飴に近い味がしたそうです。簡単で失敗知らずなので、お子さんと作るのも楽しいでしょう。作ったあとの片付けも少ないですね。



この投稿には「手軽にできるおやつのアイデア最高」「子どもも大喜び」「止まらなくなりそう」などのリプライがついていました。実際に試してみた方からの喜びの声や、早速ジュエリーシュガーを買いに走ったという方もいました。簡単なアイデアでおいしいおやつが作れる、すてきなライフハック投稿でした。

イカの形にした餅を焼いたら？結果に9万いいね

深海マザー(@deepseaMOTHER)さんの投稿です。焼くとふくれるお餅。どんな風にふくらむのかは、焼きあがりのお楽しみですね。焼ける様子を見ていて「プクーッ」とうまくふくらむと、なんだかうれしくなりますよね。



投稿者・深海マザーさんは、切り餅を使っておもしろい実験をしました。あらかじめイカの形にした切り餅を焼くと、どんな形になるのでしょうか。

©deepseaMOTHER

ところでみなさんこのイカの形にカットした角切り餅をこのまま焼くとどうなると思いますか

きれいにイカの形に並べられた切り餅。10本の脚も見事に表現されています。深海マザーさんは、この状態で焼いてみることに。



なかなかこんなことを思いつきませんよね。さあ、気になる焼き上がりは？

©deepseaMOTHER

意外にもカッコよくこんがり美味しそうに焼けました！パーツも全部同化して白い墨まで吐いてます

なんと、こんがりとおいしそうなイカ型お餅に！深海マザーさんはこのお餅を、お雑煮に入れておいしくいただいたそうです。



この投稿に対して「よく考えましたね！」「手が込んでてすごい！」などのリプライが寄せられました。お正月に余ったお餅があれば思わず挑戦したくなる、おもしろい投稿でした。

シェフ直伝！ソーセージが照り照りになるテクに3.3万いいね

麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。市販のソーセージは、好みに合わせて焼いたりボイルをする人もいますよね。



今回は、ソーセージを焼く時に使える「照りが増す」簡単な方法です。ある調味料をほんの少したらすだけの方法なのですが、その調味料とは…？

©HG7654321

©HG7654321

ウィンナー焼いたあとにみりんを少し垂らして煮詰めると照り照りで美味しくなるよ。

市販のお惣菜や、ソーセージなどの加工食品は、パッケージに記載してある温め方や調理の仕方で手を加えても十分おいしいですよね。一方で、麦ライス(シェフ)さんがやっているように、ひと手間加えることでよりおいしさが増すこともあります。



この投稿には「美味しそーやってみます」「早速、試してみます！」「ベーコンに応用してみます」といったリプライがついていました。



いつもの食べ方から少しレベルアップさせたい時、今回のような簡単にできる料理のコツはとても役立ちますね。リプライにあったように「ベーコンに応用」というアレンジもできそう。簡単に試せて、他の食品にも応用できそうな、プロのアドバイス投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）