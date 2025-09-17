フジテレビ・日枝体制の功罪を問う裁判が始まった…！賠償額233億円！「15人の被告の名前」と彼らが問われる「本当の責任」

一石を投じる株主訴訟が始まった…！

フジテレビは元社長の港浩一氏（73）、元専務の大多亮氏（66）を相手取って50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、「旧経営陣と一線を隠す狙いがある」とメディア各社は好意的に取り上げた。

だが、これとは別に、より重大な訴訟が進行していることはあまり報じられていない。

それは、親会社フジ・メディア・ホールディングス（以降、フジMH）の前職役員たちほぼ全員を対象にした株主代表訴訟だ。まさにフジテレビの体質を根本から問う“本丸”の裁判である。

今年春、福岡県の男性が起こしたこの訴訟では、実力者として君臨した日枝久氏（87）だけでなく、現社長の清水賢治氏（64）も被告に名を連ねる。さらに、日枝氏の盟友とされる元監査役・尾上規喜氏（90）、元社外取締役でキッコーマン名誉会長の茂木友三郎氏（90）ら、計15人が訴えられている。

株主側は、彼らが連帯してフジＭＨに233億円を賠償すべきだと主張。9月9日には公判手続きが行われ、裁判所と当事者間で争点を明確にする作業が始まった。

「性暴力」の背景にある体質を問う

この訴訟ではまさに「性暴力」の背景にある「企業体質」が問われている。

フジテレビによる港・大多両氏への訴訟は、元アナウンサーへの性暴力対応の不備に限ったことだが、株主代表訴訟はさらに踏み込んでいる。「性暴力」が発生する以前からセクハラを容認する企業体質が存在し、それが被害の温床となったと指摘しているからだ。

事実、フジテレビの第三者委員会が３月に公表した「調査報告書」には、社員の声としてこう記されている。

「セクハラが明るみになっても何の処分もないどころか加害者が堂々と主要な立場に居座ることができる不思議な会社です」

株主側は、この体質を象徴する存在として「港会」を挙げる。港氏が女性アナウンサーらを集めて定期的に催していた会合である。株主側は法廷で「女性社員らの人格的尊厳や職場環境を著しく害し、社内風土をゆがめた」と厳しく追及する構えだ。

注目される長老・日枝氏への責任追及

では、この体質はどこから来たのか。株主側は社長・会長を歴任し、約40年取締役の地位にいた日枝氏に照準を合わせる。

前掲「調査報告書」は幹部社員の多くの声としてこんな指摘をしている。

社会や株主に目を配り、ガバナンス機能やコンプライアンス（法令や規範の遵守）に配慮するべき各取締役が「日枝氏の方ばかり見て行動している」と。

また、機関投資家の声として、「社外役員の在任期間が長い。男性が多く、平均年齢が高い。取締役会の実効性が確保できているのか疑問。取締役の人数が多すぎる」。さらには、「（日枝氏の影響力が）社員のやる気を失わせ、組織全体の活力を低下させているリスクが発生していると評価される」と指摘している。

株主側は、こうした構造が取締役会を形骸化させ、セクハラ対応で厳正な監督・是正措置を取れなくしたと判断。今回の事件の「根本的な原因をつくりあげたのは日枝氏にほかならない」と断じている。

さらに、2006年の男女雇用機会均等法改正によるセクハラ防止義務化や、2015年のコーポレートガバナンス・コードの導入にもかかわらず、フジMHは「形式だけを整え、実質は形骸化した」と批判している。

ただし、不祥事が発生したとはいえ、取締役全員の責任を問うことは簡単ではない。

裁判の焦点は「信頼の権利」

組織が大きくなればなるほど、各取締役にはそれぞれの担当や役目が与えられる。担当する部門以外で不祥事が起きた場合で、かつ取締役会に報告もなければ、直接、関係のない取締役は免責されることが多いのだ。

これは「信頼の権利」と呼ばれ、判例で定着している考え方だ。

しかし今回、フジMHの取締役会では、セクハラ防止に向けた雇用管理上の配慮義務などの体制整備についてすら、議論されたことがなかったと見られている。

ガバナンス・コードは、取締役として積極的に情報収集し、コンプライアンスなどを守る体制や運用に不備があるときは速やかに修正することを求めており、「調査報告書」でも「報告がなかったということで取締役会の不作為を正当化することは許容されない」と指摘している。

「芸能不祥事」を意に介さず

近年、芸能界では性暴力問題が相次いだ。この間にフジＭＨの取締役たちはこの問題に無頓着だったことが、事態をさらに大きくしたと言えるだろう。

旧ジャニーズ事務所を創設したジャニーズ喜多川氏の性暴力の問題では、23年8月に国連の人権委員会が来日し記者会見まで開いたことで、企業の人権に対する責任が大きくクローズアップされた。松本人志氏が女性に対する性加害問題が報道されたのは23年暮れだった。

ましてや、フジテレビ自身も人権問題に対峙してきたはずだ。2020年5月にはフジ系列の番組に出演した女性レスラーが自殺し、2021年3月に放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）は、フジ側の人権侵害は認めなかった一方で、「出演者の身体的・精神的な健康状態に対する配慮が欠けている」と判断した。それでもフジＭＨの取締役会では「人権に関する活動の報告が行われておらず、また取締役会からの指示もなかった」と第三者委員会の「調査報告書」は指摘している。

株主側の野崎智裕弁護士はこう指摘する。

「企業ガバナンスや人権意識はこの10年で急速に高まった。過去のケースと比べることもできないほどひどい状況で、小学生でもダメだと分かる案件だ」

株主代表訴訟で被告となった15人は下記の通り。全員が争う構えだ。

これから本格化する審理は、日本企業の組織風土に一石を投じることになるだろう。

フジMH株主代表訴訟の被告の名前

日枝久（元社長・会長）

港浩一（元フジテレビ社長）

嘉納修治（元社長・会長）

金光修（元社長）

宮内正喜（元社長・会長）

清水賢治（社長）

深水良輔（元常務）

皆川知行（元取締役、元フジテレビ総務局長）

柾谷美奈（元フジテレビ国際局長）

熊坂隆光（元産経新聞社長・会長）

齋藤清人（文化放送社長）

島谷能成（東宝会長）

吉田真貴子（元総務省総務審議官）

尾上規喜（元副会長、元監査等委員）

茂木友三郎（キッコーマン名誉会長）

