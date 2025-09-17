なぜ裁判官は「冤罪」を生み出すのか…！元裁判官が明かす「無罪判決を出すと評価が下がる」という思い込みを生む「異常組織」の実態【大川原化工機事件に学ぶ】

「大川原化工機事件」で謝罪すべき”張本人”

2020年に起きた冤罪事件「大川原化工機事件」。逮捕された元顧問の相嶋静夫さん（当時72歳）は、無実を訴えながら胃がんが急速に悪化し亡くなった。

2025年８月25日、警視庁と検察の幹部が遺族のもとを訪れ謝罪したが、相嶋さんを無念の死に追い込んだ”張本人”がいる。重病を患う相嶋さんの保釈請求を7回にもわたって退け、適切な医療を受ける機会を奪い続けた「裁判所」だ。

そもそも保釈とは、裁判所に対して行われる手続きであり、その可否を判断する権限は裁判官ただ一人にある。検察官は意見を述べることができるが、それはあくまで参考意見に過ぎず、裁判官を拘束するものではない。つまり、相嶋さんの命の綱を断ち切る決定を下し続けたのは、紛れもなく裁判官その人なのだ。にもかかわらず、彼らは今も沈黙を続けている。

保釈を徹底的に却下する裁判所の判断は、単に「硬直的」という言葉で片付けていいものではない。罪を犯していなくても、自白さえ取れれば有罪にできる――。そんな日本の刑事司法の歪んだ構造に、裁判所が積極的に加担したというのが実態ではないのか。有罪率99.8%という異常な数字を生み出す、この国の司法に巣食う病巣とは何なのか。元裁判官で明治大学名誉教授である瀬木比呂志氏に解き明かしてもらった。

大川原化工機事件の根底にあるのが、日本の刑事司法に深く根ざす「人質司法」という、他の先進国にはない日本独自の”有罪製造”スキームだ。瀬木氏はこのように解説する。

「『人質司法』とは、身柄を拘束することによる精神的圧迫を利用して自白を得るやり方です。日本の刑事司法の顕著な特徴であり、冤罪の温床となっています。否認を続ける限り過酷な取調べから逃れられないから、被疑者は、勢い虚偽の自白を行うことになりやすい。

法律家でさえ、逮捕に続く連続20日間の勾留とその間の厳しい尋問に耐えられる人はさほど多くないのではないかといわれるくらいであり、これで虚偽自白が起こらないほうが不思議です」（以下、カッコ内は瀬木氏）

多くの「冤罪事件」を生み出している可能性がある

なぜ、そこまでして自白を得る必要があるのか。それは日本の司法がいまだに前近代的な「自白偏重」から抜け出せていないからに他ならない。

「近代以前の司法では、洋の東西を問わず、自白こそが最も重要な証拠でした。拷問によって『私が魔女です』と自白させ、無実の人間を魔女に仕立て上げた西洋の『魔女裁判』がその典型です。そして日本においては、同じく拷問を用いてでも自白を引き出すことが正当化されていた江戸時代の裁判が、まさにそれでした」

近代司法は、こうした自白偏重の危険性を防ぐため、憲法第38条で〈何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない〉と定めている。自白以外に、それを裏付ける客観的な証拠がなければ有罪にはできない、という重要な原則だ。しかし、日本の刑事司法の根底に流れる『自白があれば有罪にできる』という感覚は、江戸時代から地続きのままなのである。

こうした現実が、有罪率99.8%という異常な数字を生み出している。そして、その数字の裏には個々の裁判官たちの驚くべき実態がある。

「信じがたいことですが、刑事系裁判官を長く務めながら、一度も無罪判決を出したことのない裁判官が一定の割合で存在するのです。一方で、多くの無罪判決を言い渡したことで知られる故・木谷明元裁判官は、生涯で約30件の無罪を確定させています。もちろん、木谷氏のもとに無罪になるべき事件が集まったわけではないでしょう。

そう考えると、他の刑事系裁判官も、キャリアを通じて本来であれば10件から15件程度の無罪判決を出していておかしくない、ということになります。つまり、無罪判決がほとんどない裁判官は、そのキャリアの中で少なくとも10件程度の冤罪を生み出している可能性がかなり高い、と言っても過言ではないでしょう」

つまり、日本の刑事裁判の現場では、我々が想像する以上に多くの冤罪が見過ごされている可能性があるのだ。

「検察寄り」になっていく裁判官たち

ではなぜ、裁判官はこれほどまでに検察の意向に逆らえず、「無罪」を出すことをためらうのか。瀬木氏は、その背景には巨大な権力組織に対する個々の裁判官の無力さと、日本の司法が抱える歪な組織構造があると指摘する。

「まず理解すべきは、検察と裁判所の組織構造の根本的な違いです。検察は検事総長をトップとする一枚岩の巨大な権力組織であり、一体として動きます。一方、個々の裁判官は、本来は独立した判断者であるはずが、日本では、実際には最高裁を頂点とする官僚組織の一員、つまり『一司法官僚』という性格が強いのです。また、個人レベルでの結びつきが弱く組織内で砂粒のように孤立した存在なのです」

そして、裁判所当局（最高裁）自体が、個々の裁判官の独立性を守るどころか、むしろ検察寄りの姿勢をとっていることだ。

「無罪判決は検察の面子を潰し、また、検察指向の強い最高裁との関係でも、にらまれることになりやすい。それが自分の人事評価に悪影響を及ぼすかもしれない。こうした構造の中で、刑事事件を担当する裁判官は常に『上も気になる、検察も気になる』という強烈なプレッシャーに晒されます。結果、多くの裁判官は『検察の言う通りに判断していれば、少なくとも組織内では安泰だ』という思考停止に陥ってしまうのです」

さらに恐ろしいのは、こうした力学が常態化することで、裁判官の中に致命的なバイアスが形成されていくことだと瀬木氏は言う。

「いつしか、『検察官は正義の味方で信用できるが、被告人や被疑者は嘘をつく信用できない存在だ』という、強烈な思い込みが生まれてしまう。つまり、公平であるべき裁判の秤が、最初から検察側に大きく傾いた状態で裁判が始まっている例が多い。これが日本の刑事裁判の偽らざる現実なのです」

日本人大使が「シャラップ！」と連呼

このような日本の司法の異常性は、すでに国際社会からも厳しい視線を注がれている。

2013年5月にスイス・ジュネーブで開かれた国連拷問禁止委員会での一幕だ。

この委員会は、日本政府の報告書に基づき、日本の人権状況を審査する重要な場であった。その席で、アフリカ出身の委員（モーリシャス元最高裁判所判事）が、日本の刑事司法の現状について鋭い疑問を投げかけた。長期の身柄拘束、弁護人の立ち会いがない密室での取り調べ、そして自白に過度に依存する捜査手法を挙げ、「これは中世のシステムではないか？」と、その前近代性を厳しく質した。

これに対し、審査の場にいた日本の人権人道担当大使は、色をなしてこう反論したのである。

「日本は刑事司法の分野で最も先進的な国の一つだ」。

この現実とかけ離れた答弁に、会場にいた各国の専門家たちからは、堪えきれないといった様の失笑が漏れた。すると次の瞬間、大使は感情を抑えきれずに英語で叫んだ。

「Why you are laughing?! Shut up! Shut up!（なぜ笑うんだ！黙れ！黙れ！）」

国際社会の公的な審査の場で、自国の人権問題を問われ、感情的に相手を罵倒する――。この前代未聞の「シャラップ発言」は、インターネットを通じて瞬く間に世界中に拡散された。

さて、警察・検察が「大川原化工機事件」について謝罪した今、裁判所はなぜ沈黙しているのか。

「『我々は検察官や警察官のような一方当事者ではなく、あくまで中立な立場で判断を下す機関だ。だから、捜査・訴追機関とは立場が違う』というのが彼らの言い分でしょう。確かにその主張には一理あります。判断の結果責任を、当事者と同じ土俵で問われる立場ではない、という考え方です」

しかし、と瀬木氏は続ける。

「実態としてみるなら、日本の刑事裁判官の多数派は、中立な判断者とは言えません。むしろ、積極的に検察という当事者に加担し、一体化してしまっているのが実態です。そうした実態について疑念や懸念が強く表明されるようになった現実を踏まえるならば、この事件についての裁判所の関与、特に保釈のあり方に何らかの問題がなかったのかを検証し、また、問題があったとしたらそれにどう対処してゆくかについては、メッセージを表明してもいいはずだと思います」

裁判官から「教えてもらっている」という立場

では、どうしたら裁判所は国際標準の公正な司法機関になれるのか。瀬木氏は外部からの圧力こそが必要不可欠だという。まず求められるのがメディアの覚醒だ。瀬木氏は、裁判所が「聖域」として守られている大きな理由の一つが、マスメディアとの癒着構造にあると指摘する。

「日本の司法記者の多くは、法律の専門家ではないため、判決の意味についてさえ裁判所に『判決要旨』をもらうなどして説明してもらって記事にしているのが実態です。常にそのような『教えを乞う』立場にあれば、本格的な批判などできるはずがありません。そして、そのように取材対象に依存していれば、当然、癒着やお友達意識が生まれる。こうした癒着が、裁判所の権威主義を温存させる理由の一つになっているのです」

そしてもう一つ、不可欠なのが、私たち国民自身の意識改革だ。

「日本人は全体として、『お上』である権力に対して甘く、司法に対しても『裁判所は基本的に正しい』と思い込んでいる傾向が強いです。しかし、その『思い込み』は幻想なのであり、そうした『思い込み』は捨てなければなりません。『冤罪はまさに国家の犯罪であり、冤罪の結果としての死刑はまさに国家による殺人である』という事実を、私たち一人ひとりが直視する必要があります」。

相嶋静夫さんの死を無駄にしないために、私たちは今こそ、沈黙する裁判所に対して「なぜ見殺しにしたのか」と、厳しく問い続けなければならない。

