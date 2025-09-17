武田砂鉄が世の”上機嫌圧力”に疑問。「人は上機嫌でなければいけないのか」

武田砂鉄さんの新刊タイトルは『「いきり」の構造』。世にはびこる「どうしてあんなに、自信満々なのか」と思わせる人々の言動から、日本社会の問題点を浮かび上がらせた1冊です。今回は本書でも論じられている”機嫌”について問いを投げかけます。

人は”上機嫌”でなければいけないのか

先日、『「いきり」の構造』（朝日新聞出版）と題した本を刊行した。この本では「いきっている」を、偉ぶっている・態度が大きい・調子に乗っているなどと定義している。これまで嫌悪感を持たれてきた態度だったが、いつの間にか、その手の姿勢を貫いている人や組織がもてはやされるようになってしまった。政治の世界にしても、SNS空間にしても、「俺は、私は、ぶっちゃけたことを言うからな！」といきっている存在が次々と登場し、それに興奮してしまう多くの人たち、という構図が増えている。すると、対話や議論が軽んじられるようになり、即物的な熱狂を生み出したほうが勝ちになってしまう。そのあたりを問題視した本になった。

さらに、本の中で議論したのが、「機嫌」について。いつの頃からか、「自分の機嫌は自分でとりましょう」といった言い方をよく見かけるようになり、それに対して言葉にできない違和感を持ってきた。今回の本の担当編集者と雑談していたら、「最近、なにがあっても上機嫌でいましょう、みたいな本が多いんですよ」とイライラしていた。その姿勢、信頼できるなと思った。その旨をSNSに投稿したら多くの人に拡散されたのだが、どうやら少なくない人が「上機嫌」への抵抗感を持っていたらしい。

もちろん、機嫌よくいたほうがいい。いつもピリピリしている人と接するのはしんどい。怖いし、疲れる。日頃の文体や内容からして、私もそのような人と思われることが少なくないのだが、自分で言うとだいぶ怪しくはなるものの、まったくピリピリしていない。かといって、上機嫌ではない。こんな言葉はないかもしれないが、「中機嫌」って感じだ。中機嫌を自分で保っている。色々な作用によって揺さぶられる日々だが、不機嫌になることはない。いきっている人は、自分の不機嫌を大声で発散しがちで、それを見るたびに、ああいうふうにならないようにしようと心がける。

「上機嫌」を語る本を読んでみた

書店に行くと、確かに「機嫌よく」や「上機嫌」をテーマにした本が数多く並んでいる。書店内の検索機に「上機嫌」と入れると、たくさんの「上機嫌」本が出てきて、こんなにもたくさんの人が上機嫌について書き、さらに多くの人がこれらを読んで上機嫌でいようと試みているのかと知った。自分で自分の機嫌をとろうとしても、機嫌というのは、他人との作用によっても変化していくもの。あまりにも理不尽な環境に置かれてしまっているのに、自分で機嫌をとるのが当然とされた場合、やっぱり自己責任論が顔を出してしまうはず。その人は悪くないはずなのに。

上機嫌でいようとする本のひとつを買って読んでみると、その著者がSNSで心がけているのは、ニュースや政治の話をしないこと、とのこと。そうすると、SNSをやっていても心地よく過ごせるらしい。なるほど確かにそうなのかもしれない。今、社会で起きている事象を考えると、やっぱりどうしても感情が乱れてしまう。残念なことに、ハッピーなニュースは少ない。目を覆いたくなる出来事ばかりだし、その状況を作り出している人たちの大半は、いきっている。

なので、それらひとつひとつに突っ込んでいくと、とても上機嫌ではいられない。だとすると、上機嫌でいましょう、と勧めてくるこの著者は、「不機嫌になってしまうもの」から遠ざかろうと考えているのか。それって、ものすごく傲慢というか、無責任なのではないか。周囲に当たり散らす不機嫌は論外だが、世の中で起きていることについて考えながら、もうちょっと不機嫌になったほうがいい。

中機嫌とは私の造語だが、自分の中にある確かな不機嫌を感じ取りながら、あらゆるコミュニケーションや情報に揺さぶられながら、なんとか機嫌を真ん中あたりに保つくらいでいい。上機嫌でいましょう、って疲れる。ああ、今日も上機嫌でいられなかったってイライラしそう。無理して上機嫌を目指さなくてもいいと伝えたいけれど、そういう人にはこの原稿が届かなそうなのがもどかしい。

