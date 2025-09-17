読書の秋。さまざまな本に触れて、人生を豊かにしましょう。おすすめの新刊4冊を紹介します。

『春の星を一緒に』藤岡陽子／小学館／1980円

離婚して丹後半島の実家に戻り、父と高2の息子・涼介と三人で暮らす看護師の奈緒。涼介は苦労して医師になった三上に影響されたのか、医学部を目指すと言い出す。舞台は物語の中盤で東京に移るが、大きく言うと、知縁や血縁のドラマが数珠繋ぎの慈雨となって大輪の花を咲かせる物語。緩和ケア病棟で生と死を見つめる医療小説としても説得力十分。読後の幸福感は格別だ。

『あれも食いたいこれも食いたい 丸かじりヒットパレード』東海林さだお／朝日新聞出版／2200円

なんでも丸かじりの章ではゴーヤの丸かじりという荒行もあれば、お姫様抱っこしてしまうほど好きだと告白する桃も。桃のイラストには魅入ってしまう。一筆書きながら滴るような官能とエロス。画伯の実力を思い知る。週刊朝日で36年続いた連載から選りすぐった77編。ミシュラン店だってご存じでしょうに、コロッケや鰺フライなど庶民派に徹したところが人なつっこい。

『相談するってむずかしい』文･青山ゆみこ 漫画･細川貂々／集英社／1870円

自分の絶不調と脱出を書いた青山さんの『元気じゃないけど､悪くない』のその後を綴る。コラボする細川貂々さんとの共通項は二人とも寄る辺なかったこと。自分が安心できる場所を作り始める。当事者研究やオープンダイアローグなど言葉の概念は難しいが、相手を否定しない、アドバイスしないなど、互いを無条件に受容する場だ。居場所探しをしている人の参考にもなりそう。

『十戒』夕木春央／講談社文庫／913円

19歳の里英は父や観光開発業者ら9人で伯父の遺した小島に渡る。が、翌朝メンバーの中の一人が遺体で発見される。島外脱出禁止、通信機器所持禁止、犯人探索禁止など犯人の命じる「十戒」がこの島を密室状態に。この文庫の解説で青柳碧人氏は本書のラストを『太陽がいっぱい』のラストと重ねるが、分かります！ あの哀愁に満ちた映画音楽のメロディ、確かに流れています。

文／温水ゆかり

※女性セブン2025年9月25日・10月2日号