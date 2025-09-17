ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十五話「大日本帝国の確立X」、「ベルサイユ体制と国際連盟 最終回」をお届けする（第1465回）。

＊ ＊ ＊

最近、NHK BSでメジャーリーグ中継をよく見ている。もちろん大谷翔平選手が目当てだが、中継の様子に違和感を覚えることもある。たとえば、この稿を書いている数週間前に大谷選手の所属するロサンゼルス・ドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで開催されたゲームで、満員のドジャースファンが敵チームの某選手が打席に立つたびに激しいブーイングを浴びせていた。

特定の選手にブーイングが集中するのは、アメリカでは珍しいことではない。元は自分がひいきするチームにいたのにライバルチームに移籍してしまった選手とか、大谷選手のように勝敗を決めるようなバッティングをする選手には、敵チームのファンからブーイングが浴びせられるのは常識だ。しかし、この日のドジャースファンの当該選手へのブーイングは、あきらかに常軌を逸していた。

ひょっとしたら中継音声を絞っていたのかもしれないが、ブーイングというより罵声に近いものであったことは間違い無い。問題は、中継のアナウンサーがその理由についてまったく言及しなかったことだ。正確に言えば、私も全身全霊を込めてアナウンサーのコメントを一言一句聞き漏らすまいと集中していたわけでは無いので、ひょっとしたら聞き逃したのかもしれないが、少なくともその理由を丁寧に説明することは無かったように記憶している。そして、これははっきり言うが、それをしなかったのはアナウンサーとしてきわめて勉強不足か、あるいは不見識かのどちらかであろう。ドジャースファンにはその選手に憤激する理由があった。

当該選手が所属していたヒューストン・アストロズは、二〇一七年にドジャースとワールドシリーズを争った際、ドジャースバッテリーのサインを盗むという不正を犯していたのである。具体的には望遠カメラでドジャースのキャッチャーのサインを読み取り、ベンチのゴミ箱を叩くことで次の球が直球か変化球か打者に伝える。球種までは伝えられなかったが、こんなことをやられればピッチャーは三振を取ることがほぼ不可能になる。

野球ファンならおわかりだろう。次の球が速い直球か遅い変化球か予測できないからこそバッターは空振りするのである。わかっていれば、プロの打者として相手ピッチャーを打ち崩すことは難しくない。実際にアストロズはドジャースのエースを打ち崩し、四勝三敗でワールドチャンピオンになった。

念のためだが、これは「サイン盗み疑惑」では無く、「サイン盗み事件」である。メジャーリーグ機構が内部告発を受けて本格調査に乗り出し、二〇一九年に「サイン盗みはたしかにあった」と断定し、球団に五〇〇万ドルの罰金を科してGM（ゼネラルマネージャー）と監督は退任に追い込まれた。本人たちも罪を認めている。つまり有罪判決が確定している事案なのだ。

ところが問題は、この件に関して選手たちは一人も処分を受けなかったことだ。労働組合の力が強く追及の手を逃れたのだとか、球団の責任を認めさせるためにメジャーリーグ機構が選手の免責を認めたのだとか、さまざまなことが言われているが真相は定かでは無い。確実なのは、実際に「手を下した犯人たち」が罪を免れたということだ。

その後、個人的に謝罪した選手もいないではないが、なかには自分は知らなかったと開き直った選手もいる。そんなはずが無いではないか。草野球でもなんでも、野球をやったことのある人なら、そんなことがあり得ないということがわかるだろう。だからこそドジャースファンは、そうした連中がいまだに野球をやっていることに憤激し、彼らがバッターボックスに立つと「この卑怯者！」という怒りのブーイングを浴びせるのだ。

当然の反応ではないか。そんな事情を一切語らずにただ「淡々と」中継をすれば、いかにもドジャースファンが非常識に見えるだろう。だからこそ私は、中継のやり方が不見識だと言っている。

少なくとも、二〇一七年のワールドシリーズにおけるアストロズの優勝は取り消し、ドジャースにトロフィーを与えるべきだと私は思う。これは決して極端な意見では無いことは、おわかりだろう。たとえば、ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手はそうすべきだと堂々と公言している。これはネット上に公開されている映像でも確認できるはずである。

このアストロズの不正でもっとも被害を受けた野球選手をご存じだろうか？ じつは、当時ドジャースのエースだったダルビッシュ有投手なのである。彼はチーム内でもっとも信頼できる投手として、ワールドシリーズ全七試合のうち二試合に登板した。しかし、その二試合とも早い回で大量失点し、ノックアウトされた。もちろんサインが盗まれていたからだ。

とくに三勝三敗で迎えた運命の第七戦にも、ダルビッシュ投手は先発に選ばれた。首脳陣がもっとも信頼していたということだ。ところが三回までに五点取られてノックアウトされてしまったため、ドジャースはワールドチャンピオンになることができなかった。

野球ファンなら、いや野球ファンで無くてもおわかりだろう。彼自身も辛かっただろうし、ファンや関係者のなかには「オマエの責任だ！」と罵声を浴びせる者もいただろう。そればかりでは無い、この結果彼は「プレッシャーに弱い投手」という烙印を押されてしまったのである。ひどい話ではないか。それもすべてアストロズの不正のせいなのである。

NHK BSでメジャーリーグをご覧になっている方はご存じのように、CMの無いNHK BS放送では過去の名シーンを放送することがある。この二〇一七年のワールドシリーズ第七戦のハイライトも何度か放送されたように記憶しているが、そうした放送をするなら「このときにダルビッシュ投手が滅多打ちに遭ったのは、アストロズがサイン盗みという卑怯な手を使っていたからです」と必ず付け加えなければならないはずだ。ただ単に「二〇一七年のワールドシリーズ最終戦にダルビッシュ投手は登板しましたが、早い回で点を取られてノックアウトされました」というだけでは、事実を報道しているようで報道したことにならない。

NHKは報道機関でもあるはずだ。このことはメジャーリーグ機構が公式に認めていることで、隠したいと考えていることでは無い。そもそもメジャーリーグがピッチコム（投手と捕手の間でサインをやり取りする際に使用する電子機器）などという面倒くさいものを採用したのも、この問題が背景にあったからだろう。このサイン盗み事件は報道するのになんの忖度も要らないはずだ。今後はぜひ公正な報道、番組制作をお願いしたい。

頑迷固陋な「白い巨塔」の歴史学界

さて、突然メジャーリーグの話題になり、本題はどこにいったのだと思っている読者がいるかもしれないが、「歴史はすべてつながっている」し「日本史と世界史の区別など無い」という大原則に基づいて、私はいまいろいろと述べている。テーマはなにかと言えば、「批判を許さない組織は、いかに強勢でも絶対に自滅する」であり、「自浄作用の無い組織は必ず滅びる」ということで、日本史のなかから例を挙げるなら大日本帝国の軍部、とくに帝国陸軍だろう。

さまざまな理由はあったが、結局戦前の日本において政党もマスコミも帝国陸軍の応援団になってしまい、健全な批判をしようとした人間すら徹底的に弾圧された。何度も述べているように、大日本帝国あるいは帝国陸軍は「絶対善」では無かったが、この編の主要テーマである人種差別撤廃ということについて言えば推進する側であり、その意味で「正義」は英米には無く日本にあった。

もちろん、それは日本が「一〇〇パーセントの正義」であったということでは無いが、それがゆえに帝国陸軍は自分たちが絶対の正義であると考え、反対者を弾圧し大東亜戦争を起こし、結局守るべき大日本帝国まで滅ぼしてしまった。その過程で「陸軍の法王」であった山県有朋が軍人を政治に参加させないために作った軍人勅諭が、山県の意図とは裏腹に「政治家に軍人の意向を邪魔させない道具」になってしまった。

山県は近代国家および法治国家のシステムについて伊藤博文より理解度が劣ったからだ。そして山県の後輩たちは、「自浄作用の無い組織は必ず滅びる」という歴史の大原則を自ら証明する結果を招いてしまった。冒頭に挙げたメジャーリーグの例もたしかに追及は不完全な部分があったが、それでも自浄作用が働いていると言えるだろう。内部告発があり、それを無視せずにきちんと取り上げ調査を実行したからこそいまのメジャーリーグの隆盛がある。

しかし、ひるがえって左翼歴史学者に牛耳られた感のある日本の歴史学界はどうか？ 彼らが批判を通り越して罵倒してやまない帝国陸軍と同じ愚を繰り返しているではないか。パーマネントを「電髪」、「ストライク・ワン」を「良し一本！」と無理やり言い換えさせてアメリカ軍に勝ったような気分になっていた帝国陸軍と、「帰化人」を「渡来人」に、「大東亜戦争」を「アジア・太平洋戦争」と言い換えさせ、それが社会的にも正しいことだと自己陶酔している左翼歴史学者とどこが違うのか？

これは何度も指摘したことだが、「近代史の権威」とされる藤原彰一橋大名誉教授は、かつて教壇で「朝鮮戦争は韓国側が仕掛けた」と繰り返し教えていた。もちろん人間には善意の思い違いということもあるのだが、帝国陸軍の将校として従軍経験があるのに、こんな単純なことを間違えるはずが無い。読者のなかには、私が何度も同じことを言うと思う人がいるかもしれないが、これを繰り返すのは歴史学界が一向に自浄作用を働かせようとしないからだ。

「名誉教授」と言えば、プロ野球の選手に例えれば「殿堂入り」だろう。じつは、アメリカでは「あのサイン盗みに関わった選手は、いかに優秀な成績を上げても殿堂入りを認めるべきでは無い」という意見もある。そういうことを言えるのが健全な世界であろう。そして、これも何度も言ったことで、これで最後にしようと思うが「安土桃山時代」などという中学生でもわかる間違いを、何度提言しても「安土大坂時代」に改めようとしない歴史学界になにを言ってもムダかもしれない。

ただ、一言だけ頑迷固陋な「白い巨塔」の歴史学界に、歴史の大原則をプレゼントしておこう。

「自浄作用の無い組織は必ず滅びる」である。

さて、ここ一連の記述のなかで、とくに用語問題に重点を置いて扱ってきたことの意義はおわかりだと思う。「大東亜戦争」を「アジア・太平洋戦争」などと言い換えさせることは、真の歴史の分析をする立場から見れば「百害あって一利無し」なのである。しかし日本の歴史学界、とくに近現代史の分野にはそれが正義だと誤解している人間が大勢いる。

その中核をなす左翼歴史学者は歴史における真実の探求よりも、帝国主義を糾弾するという左翼的正義の追求に重点を置いているからだ。それゆえ、すでに述べたように彼らの歴史記述は「公平な判決」では無く、「犯人の事情」や「情状酌量の余地」を無視し罪だけを強調する「検事調書」になってしまう。だからこそ彼らの研究や著作を引用するためには最大限の注意が必要なので、これは私に言わせれば近現代史を研究する場合の基本心得のようなものであり、それゆえ多くの紙幅を費やして語る必要があったということだ。

では、この問題を確認したところで「時系列」に戻ろう。

一九一九年（大正8）である。前年の十一月に人類最初の世界大戦である第一次世界大戦がようやく終わった。そして、

〈一月 パリ講和会議開催（日本側全権は西園寺公望、牧野伸顕ら）

二月 牧野伸顕、国際連盟規約に人種差別撤廃を盛り込むよう提案するが、オーストラリアの暗躍、アメリカ、イギリスの反対で否決される。〉

という流れがあった。

しかし、その「見返り」の形で四月から五月にかけて日本が熱望していた「中華民国山東省のドイツ利権の継承」が認められ、さらにドイツが支配していた赤道以北の太平洋の島々が、日本に対する国際連盟の委任統治領となった。事実上、日本の領土となったということだ。そして翌一九二〇年（大正9）に正式に発足した国際連盟において、日本はイギリス・フランス・イタリアと並んで常任理事国となった。アメリカはモンロー主義、ソビエトは共産主義の立場から連盟自体に参加せず（後にソビエトは加盟）、敗戦国ドイツは後に加盟したが、国家として安定を欠く中華民国は当初から加盟はしたものの常任理事国にはなれなかった。

つまり、この時点で日本、いや大日本帝国はドイツを抜いて欧米に伍する「列強」の一員になったのである。

（「ベルサイユ体制と国際連盟」編・完）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2025年9月19・26日号