自宅ピアノにラップの刃が…人気ピアニスト「たくおん」が母に心から感謝していること

ウィーン在住のピアニスト石井琢磨さん。彼のYouTube番組チャンネル「TAKU-音 TV たくおん（以下、「たくおんTV」）」は現在、再生回数が1億回以上を超え、登録者数は32万人以上。本来のピアニストとしての活動に加え、YouTuberとしても人気を博している。6月に上梓した『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』の刊行を記念したインタビューを行なっている。今回はピアニストとしての才もあり、誰からも愛される彼が、一体どのような家庭環境で育ったのかを伺った。お母さまとの衝撃的なエピソードとは…。

石井琢磨（たくおん）

1989年、徳島県鳴門市生まれ、名古屋育ち、ウィーン在住のピアニスト。東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻を経てウィーン国立音楽大学ピアノ科に入学、同大学ピアノ科修士課程を満場一致の最優秀で卒業。2016年ジョルジュ・エネスク国際コンクールにてピアノ部門第2位受章。国内外で演奏活動を行う他、2000年にYouTubeにて「TAKU-音 TV たくおん」チャンネルを開設。現在、総再生回数は1億回以上、登録者数も32万人を超えている。

父と母の思い出

2人の姉を持ち、末っ子長男として生まれた石井さんに、幼少期の思い出を語っていただいた。

「父は仕事が忙しい人で出張も多く、家を留守にすることが多かったですね。家にいるときはたくさん遊んでもらった記憶がありますが、教育に関してはほとんど母任せでした。僕としてはどちらも教育熱心だったり、放任だったりするより、バランスがよかったんじゃないかなと思います。ほどよく息抜きをしながら育ちました。

母は3人の子育てでいつも忙しそうでした。それなのに部屋はいつもきれいに片付いていましたね。水まわりも常にピカピカでした。

どうしてそんなに掃除ばかりするのかと聞いたことがありました。すると母は、“汚れた部屋より、きれいな部屋で飲むコーヒーの方が美味しいからよ”って。

そうか味って変わるんだなと思いました。おかげで僕もきれい好きに育ち、一人暮らしの部屋は常に美味しいコーヒーが飲める状態です。

料理もこだわって作ってくれましたね。ただ、両親はお酒が好きだったので、晩酌メニューが多いんです。おでんとか、ちょっと渋いメニューばかりだったので、僕たちこどもからは不評でした(笑)」（石井さん、以下同）

「正直に言えば怒らないから」

父親が出張で不在がちだったこともあり、教育に関しては母親がメインだったという石井家。石井さんはその中で、お母さまから“嘘だけはつかないように”と言われて育つ。

「母はとにかく嘘をつくこと、誤魔化すことが嫌いでした。僕、小さいころに大人のバッグに突拍子もないものを入れてびっくりさせるということにハマっていた時期があったんです。母のバッグにもマヨネーズを入れたことがあったんですね。安心してください、容器のままですよ(笑)。ただ、気づかないままだと要冷蔵の食品ですから傷みますよね。当然母は怒り心頭。誰がやったのかと姉たちと僕を座らせて犯人探しが始まったんです。

僕は怖くて黙っていました。でも母が、正直に言えば怒らないからと言ったので、手を挙げたんです。そしたら…。こってりと怒られましたね。“怒らないって言ったじゃ〜ん！”と泣きながら訴えましたが無駄でした。大人の“許すから正直に言いなさい”は嘘なんだと学んだ瞬間でした(笑)」

しかし、その教えはピアノを習う上での大切な礎になったようだ。石井さんがピアノを始めたのは3歳のころ。きっかけは先に始めていた2人の姉が自宅で練習する際、母を独り占めできなかった嫉妬心からだったと自著にも書いている。

姉が2人いて、姉たちが先にピアノを習っていたのですが、自宅で稽古をするときには母が手ほどきをするんですね。その間、姉たちに母を独り占めされることにジェラシーを感じてしまい、「僕も習いたい」と。ピアノを習い始めたきっかけは嫉妬心です（笑）。

（『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』より一部抜粋）

「僕がピアノを始めたころは、別に母もピアニストとして育てるつもりはなかったので、好きに弾かせてくれていました。ただ“やると決めた曲は、誤魔化さずに最後までやろうね”と言われていました。僕としてはバイエル（ピアノの教則本）にとらわれず、好きな曲を選んで弾けたわけです。練習と感じていなかったので、夢中になってピアノを弾いていました。できると母が褒めてくれるわけですから、かまってほしい僕としては楽しくて仕方ないんですよ」

まるで宝くじが…

その後ピアノ教室に通い始めた石井さん。彼の才能をすぐに見抜いたのはピアノの先生だった。先生は石井さんと会ってすぐ、“宝くじが当たったようだ”と思ったそうだ。

「宝くじにあたったと言われたのは大人になってからなんですけどね。僕が練習しなくてもいきなり弾けちゃったそうなんです。こんなに弾ける子がいるんだと本当にびっくりしたとおっしゃってくれました。基礎ができているから不要だということで、ピアノ教室でもバイエル（教則本）はやりませんでした。そのおかげで、楽しくピアノと向き合うことができました。

先生も母も、僕は褒められると機嫌よくなってがんばるタイプだということを見抜いていたみたいですね。逆に、ちょっと怒られるとすねてやらなくなるのもわかっていたようです。お世話になったピアノの先生方とは、今でも仲良くさせてもらっていて、日本公演のたびに駆けつけてくださいます」

母のスパルタ教育疑惑、浮上

ピアノ教室へ通うことも、自宅で練習することも嫌だと思ったことは一度もなかったという石井さん。穏やかで優しい大人に囲まれ、自由に楽しくピアノと向き合っていたようだが、思わず目を丸くしてしまうほどの驚きのエピソードも語ってくれた。

「いや、もしかすると母はスパルタだったんじゃないかという疑惑があるんです…。ピアノの指の使い方にはいろいろな奏法があります。たまごを包むように、丸みを帯びた手のひらにして弾く人もいれば、指を伸ばして弾く人も。ちなみに僕は後者。とにかく指に関しては割と自由です。ただし絶対にやってはいけないのが、鍵盤よりも肘を下げた状態で弾くこと。ピアノは指だけを動かしているかと思いきや、実は肩の筋肉を使って弾いています。ところが肘を下げてしまうと、鍵盤に手のひらが触れる状態になってしまうので、肩の筋肉までうまく使えません。敏捷な指づかいができないため、可動範囲も狭まり、演奏にも支障が生じます。さらに指しか使えていないので、すぐに腱鞘炎になってしまう。だから肘だけは鍵盤より下がってはいけないんです。

ところが僕は小さいころ、肘が下がっても弾けてしまっていたので直す必要を感じませんでした。だから、その癖がずっと直らなかったんです。

さすがに寛容だった母も、将来を考えるとこれだけは直しておかなくては、と思ったようです…」

ある日、いつまでも直さない石井さんを見かねたお母さんが驚きの行動に出た。

「何度注意しても、僕に直す意思が見られなかったから、ある日ピアノの鍵盤のすべてに食品用ラップフィルムの刃が貼り付けてあったんです。あのギザギザの刃が88鍵すべてに貼ってあったんですよ！ “これで今日から弾きなさ〜い”と。少しでも肘が下がると刃に当たって痛いんですよ。怪我しますから、こちらとしては肘を上げるしかありません。すると母は、“そうそうそれよ〜。これで正しいフォームになるね！”って…。

当時のことを母に話すとふふふと笑っています。“いいじゃない、直ったんだから〜”と言われました。まあそのおかげで本当に直ったんですけどね。僕がピアニストになれたのはラップのおかげです(笑)」

7年越しに留学を実現

中学生のころ、すでにピアニストになるという夢を抱いていた石井さんは都立芸高へ進学する。

「当時、すでに一番上の姉がピアニストとしての道を歩み始めていたので、進路へのロールモデルがあったんです。そのおかげで、僕は割と自由に進路を選ばせてもらいました。ただ、留学に関しては大反対を受けました。高校に入学して間も無く、仲良くなった子がすぐにパリへ留学してしまったんです。僕にはそれがカッコよく見えて、同じように留学したいと母に言ったのですが、“とにかく高校を卒業して、東京藝術大学に入りなさい”と言われ、許してもらえなかったんです。“大学入学後は好きにしなさい。金銭的なサポートも考えるけれど、それまでは許しません”と。

僕は母に“フランス人がフランスで相撲をとっているのと一緒だよ、このままだと僕は何も学べないどころか、ふんどしも巻けない状態じゃないか”と精一杯の反抗をしました。“本場に行かないとわからないことがあるんだ！”と泣きながら訴えたのを今でも覚えています。でも最後まで許しは得られませんでした。仕方がないので、まずは藝大に入ろう、と決めて過ごしました。でも、もしあのときに留学の道を選んでいたら、高校卒業の資格が得られないため、中卒扱いになってしまったんですよね。今でこそ、母の気持ちが理解できます」

無事に現役で藝大に合格し、入学を果たした石井さん。これで留学できると思いきや……。

「今度は卒業してから行きなさいと言われました。こどものころ、あれだけ嘘はダメだと僕に言っていたのに、ここでも嘘をつかれましたよ(笑)。ただ、当時は僕も18歳になっていたので、大卒の資格は必要かなとも思いました。海外のディプロマは日本の大学の卒業資格にはならないこともあるんです。だからこのときは納得して、大学を卒業してからウィーンへ行くことに。7年間待ってやっと留学がかなったんです」

母と先生とラップのおかげ

さまざまな出来事があったものの、石井さんは両親や、ピアノ教室の先生に感謝しかないと話す。

「自由な環境で育ててもらえたことには感謝しかありません。姉もピアニストなので、幼少期はコンクールなどでライバル関係になることもありました。母は僕たちへの接し方に関して相当気を遣ってくれたのではないでしょうか。コンクールでどちらかが優勝し、もうひとりが実力を振るえなかったこともありましたから。母は慰めることも褒めることも上手でしたね。思った結果が出なかったときは“もう少し努力できたことがあったよね”と言ってくれたし、逆に優勝した際は“あまりおごりたかぶらないように、次の目標に向かおう”と言ってくれました。

母の言葉でそうか、確かにまだがんばれたところがあったかもしれないな、と次の目標に向き合うことができました。僕がピアニストになれたのは母や先生方のおかげ。あ、それからラップですね（笑）。すごく感謝しています」

石井さんに、自由で楽しいピアノとの日々を与えてくれた両親や指導者といった周囲の大人たち。だがしかし、彼らは決して放任するのではなく、大切な局面では人生の経験者としての道標を提示した。そのおかげで、ウィーンフィルハーモニーのソリストとして大成功を収めるピアニスト石井琢磨であり、フォロワー数32万人という人気YouTube番組チャンネルを手がけるYouTuber“たくおん”は誕生した。

インタビュー第3回「モーツァルトのラブレターは下ネタだらけ！ 1億回再生超えYouTuberたくおん流、クラシック音楽の楽しみ方」では自身初の書籍『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』について伺っている。有名な作曲家を紹介する章では、「モーツァルトのラブレターは下ネタのオンパレードだった」といったユニークなエピソードも。彼ならではのユーモアあふれる視点でクラシック音楽の魅力を綴っている。今までクラシックに触れてこなかった人も楽しめる内容だと評判の一冊を語っていただく。

