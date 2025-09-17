「来世に期待」諦めていた俳優志望オタク青年が激変、“大人の色気”まとい前向きに「小さくとも成功体験に」
俳優を目指して北九州から上京。だが、「見た目に自信がない、彼女もできたことがない」と諦めとともに20歳を迎えたこの男性。そんな彼が、人生初の美容院でイメチェンに挑戦したら…？ 幼く、オタクっぽい印象から一転、色気のある大人の男性へと変身。男性の見た目も心も変えた、スゴ腕美容師のテクニックとは？
【ビフォーアフター写真】いやウソでしょ？色気ある別人爆誕！
■アニメやラノベ好きなオタク青年、俳優目指し上京したものの…
男性たちを劇的に変貌させるのは、3000人の顧客を抱えるフリーランスの人気美容師・カンタさん（＠ka.n_wl）。道行く人に声をかけてカッコよくイメチェンさせる「渋谷でイメチェンさせる人」として、YouTubeやTikTokなどで動画を配信している。
今回紹介するのは、北九州から上京して約1年になるというタイガさん。「放っておくと爆発しちゃう」という強いクセ毛に加え、毛量が多いために、伸びた髪がまるでヘルメットのようなボリュームで膨らんでしまっている20歳だ。
カンタさんに声をかけられ、「髪に無頓着な人生で、これではいけないという自覚だけはずっとあったので、これを機に意識していけたら」とイメチェンを快諾したタイガさん。学生時代はアニメやゲーム、ライトノベルが好きな「ザ・オタク」だったというが、現在は“夢追い人”。俳優や演劇関連の仕事を求めて上京したそうだ。「20歳になったことだし、大人の男性になりたい」という願望を語る彼。大人っぽさを出すこと、今後のことも考えて、カンタさんは「色気のある感じに仕上げたい」と胸を張って応えた。
「今の髪型だと丸みが出ている分、子どもっぽいカワイイ印象になってしまい、頭も大きく見えてしまいます。ですから、少しシャープな印象になるよう意識してカットし、軽く前髪をこぼしたセンターパートに仕上げました。あとはアイロンとワックスを使って少しツヤ系のある流れる雰囲気を作り、色気ある大人の雰囲気を演出しました」（カンタさん／以下同）
「クセ毛に悩みのある方は、アイロンで軽くクセを伸ばすだけで収まりがだいぶ良くなります」とカンタさん。「アイロンは持っているけれど、うまく使えていない」というタイガさんに、カンタさんは「分け目に対して3、4段ぐらいに分けて2〜3cm幅くらいの束をとって、アイロンを縦に入れ、真ん中あたりをひねりながらちょっと前に出すイメージであてるとやりやすい」とテクニックを伝授。さらに、「ジェルの濡れ感も色っぽい雰囲気が作れますが、カチッと固めるスタイル以外、とくにキレイ目な流れるスタイルを作る場合はワックスやグリースのほうがやりやすい」と、実演を交えてアドバイスした。
「このチャンスを機に変わりたい」という気持ちが伝わるくらい、その過程を真剣なまなざしで見つめ、聞き入っていたタイガさん。カンタさんは「最初のうちは思うようにできず壁に当たるかもしれませんが、箸と同じ。使っているうちに自在に操れるようになるので、頑張ってください」と笑顔で激励した。
こうして出来上がった髪型は、最初のヘルメットのような垢ぬけない印象とはガラリと変わり、かすかに目元に下がる前髪や黒髪のツヤが色っぽい雰囲気に。施術中は「見た目に自信がないし、チビだし。彼女を作るのは今世では無理だな、来世に期待」と諦めの境地にいたタイガさんも、「マジでカッコ良くなった！ 自分の髪がここまでになるんだ」と目を輝かせる。
「こんなふうになれるなら、がんばろうかな」と前向きになった彼は、カメラに向かって「彼女、募集してます！」と宣言できるまでに。カンタさんも、「イメチェンで自信がついて、小さくとも成功体験になればと思います」とエールを贈っていた。
（文：河上いつ子）
