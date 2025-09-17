¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ä¥Ü¤ë¡×ÂçÁêËÐ¤Ç¹Ô»Ê¤òÇº¤Þ¤¹Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¾Ð¤¤ ·ü¾ÞÆÉ¤ß¾å¤²¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¼öÊ¸¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄÁ¤·¤¤°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤òÇº¤Þ¤¹Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¾Ð¤¤
¡¡ÅÚÉ¶¤ò²ó¤ë·ü¾Þ´ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²Ã´Åö¤¹¤ë¹Ô»Ê¤«¤é¡È¤Þ¤ë¤Ç¼öÊ¸¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÁá¸ý¸ÀÍÕ¤¬´ÛÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ·«¤êÊÖ¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹Ô»Ê¤Î·üÌ¿¤ÊÆÉ¤ß¾å¤²¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ä¥Ü¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æ¬½½»°ËçÌÜ¡¦ÌÀÀ¸¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÈÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤Î¼èÁÈÄ¾Á°¡£ÅÚÉ¶¾å¤Ç¸Æ½Ð¤·¤¬·ü¾Þ´ú¤òÍÈ¤²¤¿¤¢¤È¡¢·ü¾Þ¤ÎÄó¶¡¼ÔÌ¾¤¬¹Ô»Ê¤Ë¤è¤ë´ÛÆâÊüÁ÷¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÌÀÀ¸¤Èº´ÅÄ¤Î³¤¤Î¼èÁÈ¤Ë·ü¤±¤é¤ì¤¿·ü¾Þ¤Ï8ËÜ¡£¤½¤Î¤¦¤Á5ËÜ¤¬¡Ö¥Ê¥«¥¿¥±¥Ê¥«¥¿¥±²È¶ñ¤Ï¥Ê¥«¥¿¥±¡×¤Ç¡¢5²óÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Ê¥«¥¿¥±¥Ê¥«¥¿¥±¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¸Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¤·¤¿¹Ô»Ê¤Ï»×¤ï¤º³ú¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«ÆÉ¤ß½ª¤¨¡¢´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ô»Ê¤âÉ¬»à¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ê·ü¾Þ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Ê¥«¥¿¥±¥Ê¥«¥¿¥±¡×¡Ö³ú¤ß¤½¤¦w¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ä¥Ü¤ë¡×¡Ö¼öÊ¸¡×¤Ê¤É¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤½¤Î¸å¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º´ÅÄ¤Î³¤¤¬°ìµ¤¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç°µÅÝ¤·2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¡£ÌÀÀ¸¤ÏÇÔ¤ì¤Æ2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë