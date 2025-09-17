クレームや要望ばかりが目立つが、「感謝」や「好き」の気持ちも企業やお店に送ろう！という投稿がX（旧Twitter）で大きな話題となった。



【写真】約20年前、著者から届いたお礼の「年賀状」

企業やお店の”中の人”たちからも、「褒めメールは嬉しい」「励みになる！」「どんどん送って！」といった声があがる中、約20年前の経験談をXに投稿した、つげさん。



その投稿は約943万回表示され、4万3千以上のいいねがついた。



読者ハガキを出したら…作者本人が反応！

「子どもの頃に、味のあるイラストでエジプト神を紹介してる本を読んで読者アンケートのハガキを書いたら、作者の人から年賀状が来て、『あなたさまのおかげで続編が出せるようになりました』と書いてあって誇らしい気持ちになった思い出」



「味わい深いイラストで、楽しく読めた記憶があります！」



さらに、「エジプト神を紹介してる本」こと、芝崎みゆき著『古代エジプトうんちく図鑑』を紹介。さらに、約20年前にもらった「年賀状」の写真もポスト。



するとなんと、「これがまさか自分とは……」と、年賀状を出したご本人、『古代エジプトうんちく図鑑』の著者、芝崎みゆきさんが反応。



そして、「その節はありがとうございました！年賀状とても嬉しかったです！」と、つげさんも返信。



約20年の時を超えた、両者の微笑ましい感謝のラリーが何度か続いた。



「まさかお返事をいただけるなんて…」

当時のことを詳しく聞いたところ、「ポストには子どもの頃と表現しましたが、確か、中学生あたりのことだったかと思います」と、つげさん。



「当時好きだった小説にエジプト神話をなぞらえたシーンがあり、詳しく知りたいと思い、『古代エジプトうんちく図鑑』を購入しました。読者アンケートを書いたこと自体が初めてだったのですが、まさかお返事をいただけると思ってなくて、とても感激したのを覚えています」（つげさん）



そして、「まさかあんなに話題になるとは思っておらず、ひとりごとくらいのつもりでつぶやいたので、ポストが芝崎先生の目に留まったのは、たくさんの方が話題にしてくださったお陰だなぁとありがたく思っています。先生からもリプライがあり、相変わらず丁寧な方だったのでまた嬉しく感じました」と、芝崎先生との再びのやりとりについて話す。



芝崎みゆき先生に伺ったところ、約20年前につげさんから届いた「愛読者カード」（※読者アンケートの正式名称）を受け取った時の気持ちは、今でもよく覚えているそうだ。



「ひっくり返るほど嬉しかった」

「本というものの供給量が果てしなく多いこともあって、こちらは常日頃、『こんな本なんかを読んでくれてる人はこの世にいるのかね……』と、あきらめ感や空しさを抱えてます。そんな中で、『ここにいるよ！』と、読者という輝ける存在を知らしめてくださった20年前のつげさんのハガキは、こちらの気持ちをパアアアッと明るくしてくれるものでした。



だって、こんなハガキを書くのって面倒なことですから、そんな手間と時間をいただいて、その優しさにまず感動で、さらには、こちらの感謝をそのまま伝えた乱筆乱文のハガキを長い間、取っておいてくださって、もうひっくり返るほど嬉しかったです」（芝崎みゆきさん）



「読者がここにいるよ！」

約20年前、愛読者カードを書いてくれたつげさんに、「あなたさまのおかげで続編が出せるようになりました」と、感謝の気持ちを記した年賀状を送った芝崎先生。



実際、読者やファンからの反応は、作者の大きなモチベーションとなるだけでなく、「第三者である出版社の人が目にすることで、『ちゃんとこいつの本は読まれてるんだな』と、心に留めてもらえますから」と、芝崎先生は語る。



事実、今回つげさんのポストに対して、『古代エジプトうんちく図鑑』を過去に読んだ方々から、「すごく面白かった！」「芝崎先生の他の著書もおすすめ」といった声が殺到。



また、「ポチりました！」「子どもに買ってあげよう」といった声も多く見受けられた。



「本を書く者のおそらく多くは、誰かに読まれたくて読まれたくてしかたない、というあふれんばかりの気持ちがあり、でも読んでいただいたことを実感する術はないのですよね。



今回のように、読者ハガキやお手紙、またネットのレビューなどを目にして初めて、『いるんだ！』とホッとしたり、やったーっとなったりするのです。ですので、たまに気まぐれでぜひ読んでることを教えてくださると、こちらは歓喜に震えます」（芝崎みゆきさん）



