¡Ò¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Ó¡Ö¿Ê¼¡ÏºÁíÍý¼Â¸½¤Ø¼¹Ç°¤Î¿û¡×¡Ö¾¡¤ÁÇÏÃµ¤·¤ÎËãÀ¸¡×¡ÖÍÉ¤ì¤ë´ßÅÄ¡×¡È¥ä¥ß¾­·³£³¡É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈé»»ÍÑ

¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡¢¤¬½µÆâ¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¢¤Î¼¹Ç°¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡×9·î11Æü¤Ë´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¡È°ø±ï¡É¤Î¸õÊä
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÅÞÆâ¤ÇÌ¤¤À¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄËãÀ¸ÂÀÏº¡¢¿ûµÁ°Î¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¤È¤¤¤¦£³¿Í¤ÎÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤¬¡¢Ã¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤«¤À――¡£
´ßÅÄ»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô»á¡Ö¤¢¤Î¼¹Ç°¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡×
ÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¿¤Á¤¬½ÐÇÏ¤òÁ°¤Ë¡¢ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤Î¤â¤È¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î11Æü¤Ë´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°ÁíÍý¡Ê68¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç¤ÎÃÏ¸µ»æ¡¦Ãæ¹ñ¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ßÅÄ»á¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ßÅÄ»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ïµì¹¨ÃÓ²ñ¡Êµì´ßÅÄÇÉ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹â»Ô»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Î¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ßÅÄ»á¤Ï¡È°ø±ï¡É¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£²ó¤â»Ù±ç¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢´ßÅÄ»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÇºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¤é¤â°§»¢¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢µì´ßÅÄÇÉ½Ð¿È¤Î¾¾»³À¯»Ê»²±¡´´»öÄ¹¤¬¡ØÎÓ»á»Ù»ý¡Ù¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÏÎÓ»á¤ò¿ä¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¥Áー¥à¾®Àô¡É¤â¡¢Â¼°æ±Ñ¼ùÁ°´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ä¾®ÎÓ»ËÌÀ½°±¡µÄ°÷¤È¤¤¤Ã¤¿´ßÅÄÇÉ½Ð¿È¼Ô¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ´ßÅÄ»á¤â¾®Àô»á¤È¥Ñ¥¤¥×¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤â¤½¤â¹¨ÃÓ²ñ¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤Î¶¯¤¤ÇÉÈ¶¤È¤µ¤ì¡¢´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¹â»Ô»á¤È¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬Äã¤¤¡£´ßÅÄ»á¤¬ÎÓ»á¤ä¾®Àô»á¤ò¿ä¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â»Ô»á¤ò¿ä¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´ßÅÄ»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¼¹Ç°¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²ñ´Û»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ø»ä¤ÏÀÐÇË¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡ØÀèÀ¸¡¢¸æ´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡£·ë¶É¡¢¹ç·×3²ó¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë
¡È°û¤ß²ñ·ù¤¤¡É¤ò¸ø¸À¤·¡¢¡ÖÃç´Öºî¤ê¡×¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¹âÄ»½¤°ì»á¤äÀÖÃÓÀ¿¾Ï»á¤é¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¤ò»Ù±ç¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤é¤¬¤è¤¯»ÅÀÚ¤ê¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÇÎ¥¤ì¤¿´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÌá¤¹ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¿Ø±Ä¤Î»Îµ¤¤âÁ°²ó¤è¤ê¹â¤¤¡£ÊÝ¼éÇÉ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¤¹¤¬¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ºö¤ÎÉý¤ò³È¤²¤ë¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â»Ô»á¼þÊÕ¡Ë
ËãÀ¸»á¤¬¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª
´ßÅÄ»á¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Á°²óÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¡¦»Ö¸ø²ñ¡ÊËãÀ¸ÇÉ¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ê84¡Ë¤À¡£
ËãÀ¸»á¤ÏÁíÍýºßÇ¤Ãæ¤Ë¡¢ÀÐÇËÇÀÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤éŽ¢ËãÀ¸¤ª¤í¤·¡×¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤é¤¯³Î¼¹¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç1Ç¯°ÊÆâ¤ËÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤¿¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö·Ù²ü´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊËãÀ¸ÇÉ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
·ë¶É¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¾ÃµîË¡Åª¤Ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡¢ÇÉÈ¶¤òµó¤²¤Æ¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸ÇÉ¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ê¡¢Âè£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËãÀ¸»á¤¬¡¢º£²ó¤â¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÉÔ³ÎÄê¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤ÏÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿2012Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¥ó¥°¥áー¥«ー¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÎ®ÇÉ¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡ØËãÀ¸»á¤â¾®Àô»á¤ò¿ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â°ìÉô¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤Ï8·î¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç30Ê¬¤Û¤É¥³¥áÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®Àô»á¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÊ£¿ô½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤¬¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®Àô»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞ½ÅÄÃ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Áー¥à¾®Àô¤Î¿ØÍÆ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤µ¤éËãÀ¸»á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢Ì¤¤À¤ËÇÉÈ¶¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ëËãÀ¸»á¤ËÍê¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
Á°½Ð¤ÎËãÀ¸ÇÉ´Ø·¸¼Ô¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Î¸å¸«¿Í¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤È¥¦¥Þ¤Î²ñ¤ï¤Ê¤¤¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¡Ê76¡Ë¤Ê¤Î¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡È¾ÃµîË¡¡É¤ÇºÆ¤Ó¹â»Ô»á¤ò¿ä¤¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¡È¿Ê¼¡ÏºÁíÍý¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿û¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¡¢ÁêÅö¶¯¤¤¡×
Æ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©Áª½Ð¤Ç¤¢¤ë¾®Àô»á¤È¡¢¿û»á¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¿¼¤¤¡£ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂà¿Ø·à¤ò½ä¤ê¡¢½°±¡²ò»¶¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢9·î6Æü¿¼Ìë¤Ë´±Å¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¿û»á¤È¾®Àô»á¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¿û»á¤Ë¶á¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡È¿Ê¼¡ÏºÁíÍý¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿û¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¡¢ÁêÅö¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºØÆ£·òÁ°·Ð»ºÁê¤ä¡¢¸ÅÀîÄ÷µ×¸µË¡Áê¤é¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾®Àô»á¤ÏÁ°²óÁíºÛÁª¤Ç¡¢¡Ö²ò¸Ûµ¬À©´ËÏÂ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬ÈãÈ½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸õÊä¼Ô´Ö¤ÎÏÀÀï¤Ç¤âÀººÙ¤ò·ç¤¡¢¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¾®ÁÒÕò¿®¸µ¤³¤É¤âÃ´ÅöÁê¡¢µì´ßÅÄÇÉ½Ð¿È¤ÎÂ¼°æ»á¡¢¾®ÎÓ»á¤é¼ã¼ê¡¦Ãæ·øµÄ°÷¤¬¾®ÀôÁªÂÐ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í×¤Ï¡È½Å¤·¡É¤È¡¢¤·¤¤êÌò¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÀôÁªÂÐ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÉñÂæÎ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ø´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤ÎÎ¥È¿¤ò¾·¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡ØËÍ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¸Î¡¦ÆéÁÒÀµ¼ùÈë½ñ¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤Ç¤¢¤ë¿û¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¿û¤µ¤ó¼«¿È¤âÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¾®Àô»á¤È¿Æ¤·¤¤ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Èº£²ó¤Ï¿ûÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÃç´Ö¡É¤âÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤Ë²ó¤ë¤è¤¦¤À¡£
¾®Àô»á¤Ï¿ûÀ¯¸¢»þÂå¤Ë´Ä¶Áê¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¤·¤¿¡£¾®ÀôÁªÂÐ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤ë²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤â¤Þ¤¿¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ç¸üÏ«Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤È¤â¶á¤·¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£»á¤ÎÁªÂÐÆþ¤ê¤Ï¡¢ÊÝ¼éÉ¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢·üÇ°ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºä°æ³Ø¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¥Íー¥·¥ã¤Î²ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ø¿û¥°¥ëー¥×¡Ù¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÁªÂÐ¤ò»ÅÀÚ¤í¤¦¤È¤Ç¤·¤ã¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎíÂíà¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Ø±ÄÆâÉô¤Ëº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î´ª½ê¤ò¤¢¤Þ¤ê¿û¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
»²±¡Áª¤ÎÇÔ°øÁí³ç¤Ç¡¢¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞÂÎ¼Á¤Ë·èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¹Ï·»ÙÇÛ¤Ë¥Îー¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢À¤½±¤ä¹âÎðÂ¿Áª¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¹þ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤âÍí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ