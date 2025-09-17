『手前ピンの50ヤード』を高く上げてキャリーで止めたい！ ポイントは手首を“丸く”使うことだった
残り50ヤードで手前に切ってあるピンを攻める場合、普通に打つとスピンが利いていてもある程度ランが出てしまう。そんなときはスピン量を変えずに少し上に飛ばす必要がある。ツアープロにレッスンも行うアプローチ専門コーチの永井直樹に打ち方を教えてもらった。
【連続写真】ピン手前の50ヤードは、フェースを自分に向けて高く打ち出す！
◇ ◇ ◇手前ピンでやさしくボールを落としたい場合は、通常の50ヤードよりも右足を広げて入射角を緩やかにします。そして、インパクト直前に右手首を丸く使ってリリースすると、フェースが自分の方に向いて、ボールを高く打ち出すことができるんです。手首を丸く使うイメージが出ない人は、右手のヒラを上に向けていく意識を持ってもいいと思います。低く打ち出したいときは、ハンドファーストの形をキープして、バンスを当てないようにインパクトしますが、高く上げたいときはバンスから地面に当てることで、ダフりにくくなります。低い球と高い球の両方を打てるようになると、地面が硬いときはバンスが跳ねないように入射角を強めに、軟らかいときは緩やかにしてバンスで保険をかければ、大きなミスは出ませんよ。■永井直樹ながい・なおき／1996年生まれ、愛知県出身。ツアープロを目指していたが、プロコーチの目澤秀憲に習ったことをきっかけにティーチングの道へ。現在は『タイトリストボーケイウェッジコーチ』として男女ツアー会場でウェッジのレッスンやフィッティングを行っている。
●速く振っても飛ばない20ヤードのアプローチとは？ 関連記事の【PGA選手のアプローチは手前から滑らせない!? 「左足下がり」の構えを作ってボールに直接コンタクト！】を読んで、ギュギュッとスピンが利くアプローチを身に付けよう。
