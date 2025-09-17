Âè2²ó¼Â»Ü¤Þ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¡ª ½ÕÀè¤ÏÍ½ÁªÍî¤ÁÂ³¤¤¤¿¸µ¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤ËÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡Ú½÷»Ò¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°Æ°¸þ¡Û
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Èó¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÍ¥Àè½Ð¾ì½ç°Ì¤òÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¡Ø¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°À©ÅÙ¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë6·î¤Î¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤ËÂè1²ó¤¬¼Â»Ü¡£¸½ºß¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ï¤½¤Î½ç°Ì¤ò´ð¤Ë½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂè2²ó¤Ï26¡Á28Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊµÜ¾ë¡¦ÍøÉÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ë¤ÎÂç²ñ¸å¤Ç¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê½ªÈ×Àï¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÌÜ°Â¤Ï¡¢¾å°Ì30¡Á35°Ì°ÊÆâ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ª¥«¥Ê¡¢¥ß¥ä¥³¥ì¡Ä¥ë¡¼¥¡¼3¿Í¤ËÈ±¤Û¤É¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
Àè½µ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡Ö¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤ä¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè2²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÍÇË¤¬³Î¼Â¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾å°Ì¤ò¤«¤¿¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç20°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿Ãç½¡º¬À¡¹á¤¬38¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êpt¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼ÉÕ¶á¤Î37°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£2020¡Ý21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï½é¥·¡¼¥É¤â³ÍÆÀ¡£º£µ¨³«Ëë»þ¤ÎQT¥é¥ó¥¯¤Ï61°Ì¤Ç¡¢Âè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â57°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿33ºÐ¤Ï¡¢½ÕÀè¤³¤½Í½ÁªÍî¤Á¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹çÃæ3»î¹ç¤ò¥È¥Ã¥×20¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤ÉÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤Î¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï2020Ç¯¤¬8°Ì¡¢21Ç¯¤¬7°Ì¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÂè2²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î30°Ì¤Ï151.63pt¡ÊÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ë¡£º£Ç¯¤Î30°Ì¤â¸½ºß148.64pt¡ÊµÈß·Í®·î¡Ë¤È¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê11·î20¡Á23Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ø¿Ë¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢üâÌî°¦É±¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡È¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°Â´¶È¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ¿·¡ª¡¡½÷»Ò»ÃÄê¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°É½
Ç¯´Ö½÷²¦Áè¤¤¤Ï¡©¡¡ºÇ¿·¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬Íèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¡©¡¡Ç¯´ÖµÁÌ³»î¹ç¿ô¤ËÂ¤ê¤º¡Ä¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ï
½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¿¤Á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÛÎã¤ÎÄ¾¶á10Ç¯½÷²¦¤¤¤º¤ì¤â·ç¾ì¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬»²Àï¤Ø
Àè½µ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡Ö¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤ä¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¡¢¤¹¤Ç¤ËÂè2²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÍÇË¤¬³Î¼Â¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾å°Ì¤ò¤«¤¿¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç20°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿Ãç½¡º¬À¡¹á¤¬38¥Ý¥¤¥ó¥È¡Êpt¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼ÉÕ¶á¤Î37°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£2020¡Ý21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï½é¥·¡¼¥É¤â³ÍÆÀ¡£º£µ¨³«Ëë»þ¤ÎQT¥é¥ó¥¯¤Ï61°Ì¤Ç¡¢Âè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â57°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿33ºÐ¤Ï¡¢½ÕÀè¤³¤½Í½ÁªÍî¤Á¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹çÃæ3»î¹ç¤ò¥È¥Ã¥×20¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤ÉÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤Î¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï2020Ç¯¤¬8°Ì¡¢21Ç¯¤¬7°Ì¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÂè2²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î30°Ì¤Ï151.63pt¡ÊÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ë¡£º£Ç¯¤Î30°Ì¤â¸½ºß148.64pt¡ÊµÈß·Í®·î¡Ë¤È¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê11·î20¡Á23Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ø¿Ë¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢üâÌî°¦É±¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¤È¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡È¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°Â´¶È¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ¿·¡ª¡¡½÷»Ò»ÃÄê¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°É½
Ç¯´Ö½÷²¦Áè¤¤¤Ï¡©¡¡ºÇ¿·¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬Íèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¡©¡¡Ç¯´ÖµÁÌ³»î¹ç¿ô¤ËÂ¤ê¤º¡Ä¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ï
½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¿¤Á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÛÎã¤ÎÄ¾¶á10Ç¯½÷²¦¤¤¤º¤ì¤â·ç¾ì¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬»²Àï¤Ø