通信障害で119番繋がらず…「従業員の男性が倒れた」通報も救急要請15分遅れ　男性は搬送先で死亡確認　兵庫・伊丹市

　ＮＴＴ西日本の管内の一部で発生した通信障害の影響で、救急搬送の要請が約１５分遅れる事案が発生していたことがわかりました。

　ＮＴＴ西日本によりますと、９月１６日午後３時４５分頃に通信障害が発生。京都府と大阪府の全域と、兵庫県の一部で固定電話サービスがすべて繋がりにくい状況になりました。

　原因は「通信設備の故障」だったということで、およそ５０分後の午後４時３６分に復旧したということです。

　この影響で、兵庫県伊丹市では救急搬送の要請がおよそ１５分遅れる事案が発生していたということです。

　警察によりますと、時系列はこうです。

▼午後４時２０分ごろ
　市内のリサイクル会社で、従業員の男性（５２）が意識不明の状態で倒れているのを発見

▼午後４時２２分
　会社の社長が１１９番通報をするも繋がらず

▼午後４時２６分
　社長が警察に１１０番通報「従業員の男性が倒れた」

▼午後４時２９分
　警察が現場への出動指令を出す。このあと、社長から消防への救急要請の電話がつながっていないことが判明。

▼午後４時３７分（通信障害から復旧後とみられる）
　警察が消防に連絡し、救急車が出動

▼午後５時４２分
　搬送先の病院で男性の死亡確認

　警察によりますと、従業員の男性は既往症などから病死とみられます。搬送要請の遅れと死亡との因果関係には分からないということです。

　ＮＴＴ西日本によりますと、通信障害が発生していた時間帯は、緊急通報への発信も利用できない状況だったということです。