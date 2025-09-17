通信障害で119番繋がらず…「従業員の男性が倒れた」通報も救急要請15分遅れ　男性は搬送先で死亡確認　兵庫・伊丹市

ＮＴＴ西日本の管内の一部で発生した通信障害の影響で、救急搬送の要請が約１５分遅れる事案が発生していたことがわかりました。



ＮＴＴ西日本によりますと、９月１６日午後３時４５分頃に通信障害が発生。京都府と大阪府の全域と、兵庫県の一部で固定電話サービスがすべて繋がりにくい状況になりました。



原因は「通信設備の故障」だったということで、およそ５０分後の午後４時３６分に復旧したということです。



