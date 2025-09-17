夏野菜として知られるナスですが、実は秋にもう一度おいしさのピークを迎えるのをご存じですか？ 夏の終わりから10月頃に収穫される「秋ナス」は味が濃厚で旨味が凝縮されています。そこで今回は、「秋ナス」のおいしさを活かした絶品レシピを厳選してご紹介。炒める、蒸す、揚げる、煮る、どんな調理法でもおいしくいただけます。リピート必至の人気おかずをぜひ参考にしてくださいね。







【材料】（2人分）



ナス 2本

豚肉(こま切れ) 100~150g

<下味>

酒 小さじ 1

しょうゆ 小さじ 1

ゴマ油 少々

玉ネギ 1個

ニンジン 1/2本

片栗粉 適量

<調味料>

砂糖 大さじ 1.5

酢 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 1

ケチャップ 大さじ 3

水 大さじ 2.5

顆粒チキンスープの素 小さじ 1

<水溶き片栗>

片栗粉 小さじ 1/2

水 大さじ 1

揚げ油 適量



【下準備】



1、ナスはヘタを切り落とし、ひとくち大の乱切りにする。豚肉に＜下味＞の材料をからめて10分置く。玉ネギは6等分のくし切りにする。







2、ニンジンは皮をむき、小さめの乱切りにし、耐熱皿に並べてふんわりラップをかける。電子レンジで2分加熱する。揚げ油を160℃に予熱し始める。







【作り方】



1、＜下味＞に漬けた豚肉をひとくち大に丸め、片栗粉をからめる。160℃に熱した揚げ油でカリッとするまで揚げる。続けて野菜もサッと揚げる。







2、フライパンに＜調味料＞の材料を入れて中火で煮たたせ、＜水溶き片栗＞を混ぜながら加えてトロミをつける。(1)の豚肉、野菜を加えて全体をからめて器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



【材料】（2人分）



カツオ(たたき:サク) 160g

ナス 1本

小ネギ（細ネギ）(刻み) 1本分

<ユッケのタレ>

しょうゆ 大さじ 1

みそ 小さじ 2

レモン汁 大さじ 1

すり白ゴマ 大さじ 1

ゴマ油 小さじ 1

卵黄 1個分

ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/3

ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/3



【作り方】



1、ナスはヘタを落として皮をむいてラップに包み、電子レンジで2〜3分加熱して柔らかくする。小さめのひとくち大の乱切りにする。







2、カツオは厚さ7〜8mmに切る。



血合いが苦手な場合は、血合いをまとめて外しておく。







3、＜ユッケのタレ＞の材料を混ぜ合わせ、(1)と(2)を和えて器に盛り、細ネギを散らす。







【このレシピのポイント・コツ】



このみそユッケダレは、カツオやナス以外にも、海鮮丼のタレ、焼いた肉類のソースにしてもよく合います。



電子レンジは600Wを使用しています。



【材料】（2人分）



ナス 2本

シメジ 1/2袋

レンコン 2cm

ゴボウ 1/2本

水菜 2~3株

鶏ささ身 2本

酒 大さじ 2

塩コショウ 少々

<ドレッシング>

練り白ゴマ 大さじ 1.5

すり白ゴマ 大さじ 1

作り置き甘酢 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 1

塩 少々

ゴマ油 小さじ 1

ピーナッツバター 小さじ 1

ニンニク(すりおろし) 少々

揚げ油 適量



【作り方】



1、ナスはガクを切り落とし、縦4つに切る。シメジは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。レンコンは皮をむいて輪切りにする。ゴボウはタワシで水洗いし、斜め薄切りにする。水菜は根元を切り落とし、水洗いして長さ4cmに切る。揚げ油を170 ℃に予熱しはじめる。







2、鶏ささ身は厚みを半分に切り、筋を引いて耐熱容器に入れ、酒、塩コショウをしてラップをかけ、電子レンジで2〜2分30秒加熱し、冷めたらザックリ裂く。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。電子レンジは600Wを使用しています。







3、170 ℃の揚げ油でナス、シメジ、レンコン、ゴボウを揚げ、油をきる。器に水菜を広げ、揚げた野菜と(2)の鶏ささ身を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。







【材料】（2人分）



ナス 1本

天かす 大さじ 2

ネギ(刻み) 大さじ 2

だし汁 400ml

田舎みそ 大さじ 1.5~2



【下準備】



1、ナスはヘタを切り落として皮をむき、縦半分に切ってさらに半月切りにする。水に15分放ってアクを抜く。







【作り方】



1、鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったらナスを加え、再び煮たったら火を少し弱めて3分煮る。田舎みそを溶き入れ、天かす、刻みネギを加えてひと混ぜし、火を止めて器に注ぐ。







■「夏ナス」と「秋ナス」は何が違う？ナスは夏から秋にかけて旬を迎え、6月から8月にかけては「夏ナス」、それ以降を「秋ナス」と呼び名が変わります。「夏ナス」は日差しをたっぷり浴びて育ち、皮が厚くて、実が詰まっているのが特徴です。しっかりとした食感で煮崩れしにくいため、煮物や炒め物に向いています。一方、「秋ナス」は涼しい気候の中でゆっくり育ち、皮が薄くて柔らかく、水分量が多いのが特徴です。旨味や甘みが増し、「秋ナスは嫁に食わすな」という言葉があるほどおいしいとされています。焼きナスや天ぷら、揚げ浸しなどシンプルな料理がおすすめです。【1】ボリューム満点。秋ナスと豚こま団子の酢豚トロトロの秋ナスが主役の酢豚。リーズナブルな豚こま肉を団子状にして、コスパ＆ボリューム抜群です。ケチャップベースの甘酢あんはお子様も食べやすく、ご飯がもりもり進みます。この一皿で食卓も華やかになりますね。【2】絶品おつまみ。カツオとナスのみそユッケレンジ加熱したふわトロの秋ナスに、みそ風味の濃厚ダレがしみて絶品！ 脂がのった旬の戻りガツオは食べ応えがあり、口の中でねっとりとろけて至福の味。ご飯にのせてもおいしく、おつまみにもイチオシです。【3】メイン級。揚げナスの秋サラダ揚げナスを加えることで、サラダが立派なおかずに。油も気にならず、ゴマ入りの甘酢ドレッシングでさっぱり食べられます。お好みで根菜や蒸し鶏などをプラスすれば、より満足感UP。サラダが豪華だとメインはシンプルでもいいですね。【4】手軽さ1番。秋ナスのみそ汁柔らかくて甘い「秋ナス」と「味噌汁」は最高の組み合わせ。上品な味わいで、天かすでコクが出るのもポイントです。手軽に食卓が秋めき、味噌汁のマンネリ打開にもなりますね。■ことわざ「秋ナスは嫁に食わすな」の由来とは？「秋ナスは嫁に食わすな」ということわざの由来は、「怠け者の嫁にはおいしい秋ナスを食わすな」、「秋ナスはおいしいが大事な嫁が体を冷やしてしまうのは良くない」など諸説あります。どれが正しいかはさておき、秋ナスがおいしいことも、ナスには体を冷やす作用があることも事実。食べ過ぎに注意しつつ、おいしい秋ナスを楽しみましょう。(川原あやか)