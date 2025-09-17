◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・投手兼ＤＨ」で名を連ねた。打者としては史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、３試合ぶりの一発で偉業達成を狙う。

前日１５日（同１６日）の同戦では、３打数１安打２四球。３回には四球を選んで今季最長の２０試合連続出塁としたが、５０号はまたもお預けとなった。一方、３年年連続本塁打王に向けてはライバルのシュワバーが大谷の目の前で初回に５３号ソロ。３戦連発の量産モードで大谷は４本差をつけられた。これ以上引き離されるわけにはいかず、この日は投手としてもシュワバー封じが任務となる。

「投手・大谷」は中１０日でマウンドに上がる。３日（同４日）のパイレーツ戦を体調不良で登板回避したが、５日（同６日）のオリオールズ戦ではグラスノーの登板回避で今度は緊急登板。ロバーツ監督は「登板を前倒しにもしたし、最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」と説明している。「今回も５イニングになるだろう。その後（レギュラーシーズン中に）もう１回登板することになる」と指揮官。１０月のポストシーズン（ＰＳ）では先発が基本線だが、救援起用のプランもある。注目が集まる二刀流だが、まずは今季２勝目を狙う。ここまで４９奪三振をマークしており、５０本塁打、５０奪三振の「５０―５０」達成にも期待がかかる。

また、ナ・リーグ西地区首位のド軍だが、リーグ全体で見ると勝率３位。このままでは地区優勝しても、ＰＳは地区シリーズ（Ｓ）ではなくワイルドカードＳからの参戦となる。前日に東地区２連覇を決め、勝率リーグ２位のフィリーズとは５・５ゲーム差。残り２試合で差を縮め、地区Ｓからの参戦に望みをつなぎたいところだ。