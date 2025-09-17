黒髪をなびかせる美しすぎるバレエ講師に「絶世の美女」とMC陣が釘付けに！「クレオパトラ入ってきたみたいな…」と、俳優の山本舞香がコメントする一幕があった。

【映像】スタイル抜群！山本舞香絶賛の美女（全身姿も）

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

初対面の場に水色のドレスを着て現れたのはミステリアス女王・サリオ（31歳／バレエ講師）。美しく切り揃えられた黒髪をなびかせ、微笑を浮かべるサリオに「クレオパトラ入ってきたみたい」「絶世の美女」とスタジオの見取り図は驚いていた。

そしてルール説明の場で『賞金1000万円をマネーキャッチャー同士で山分けしていただきます』と発表があると「そういうことなんだ…」「でも（マネーキャッチャーが最後）1人だったら、総取り？」とどよめくメンバーたち。そんな中、後のインタビューでサリオは「自分1人で成立させるために（マネーキャッチャーが）他を蹴落とすっていうのがあるんじゃないかと思って。そういう戦いが。怖いなと思って…」とこれから始まる共同生活に笑いながらも不安を抱いていた。

そんなサリオの美しさに今回MC初参戦の山本も「サリオちゃん推しかも」と発言。「クレオパトラ入ってきたみたいな…」と、見取り図の2人の感想に同意していた。