【ベルギーリーグ】アンデルレヒト 1−1 ヘンク（日本時間9月15日／ロト・パルク）

【映像】華麗なボールタッチ→相手を抜き去った瞬間

日本代表のイナズマが、巧みなボールタッチで相手を華麗に抜き去った。

ヘンクはベルギーリーグ第7節でアンデルレヒトと対戦。開始早々の6分のことだ。

左ウイングで先発したFW伊東純也は、タッチライン沿いで縦パスを受けると、自陣ゴール方向にボディーフェイントを入れながら左足で縦に持ち運ぶファーストタッチで、DFキリアン・サルデラを置き去りにした。一気にゴール前に進入していき、CKを獲得してみせた。

ファンもSNS上で「左、コーナー獲得！」「左右どちらのサイドでも自在に駆け抜けて相手を抜き去るドリブルや正確なパスはもちろん、チャンスを次々とれるのが凄い！あのスピードとパワーは見ていて惚れ惚れする」「両サイドできちゃうなんて我らが代表にはありがた過ぎる」「純也さんが左でももっと進化したら、代表にとってもいいのかもしれない」「惜しいねー流石チャンスメイカー」とコメントした。

左サイド起用でチャンスを作った伊東は、後半の途中から“本職”の右サイドにポジションを変えて81分までプレーした。

なお、試合はヘンクが10人のアンデルレヒトに追いつく形で1ー1のドローに終わり、リーグ戦の連勝は「2」でストップした。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）