元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。外国人をめぐる私見をつづった。

ゆたぼんは最近、Xで「『日本人ファーストは差別だ』とか言ってる人がいるみたいですが、ここは日本なのに日本人ファーストの何が差別なんですか？」「日本を守りたい！！！」「僕は日本が大好きだし日本で日本人ファーストは差別じゃない！」などとたびたび記述している。

それに対し、さまざまな意見も寄せられているようで、ゆたぼんは16日の更新で「僕は外国人は全員日本から出て行けと言ってるのではありません！日本のルールを守らずに日本の文化を大切にしない外国人に対して言ってるだけで、日本のルールや日本の文化を守ってくれる外国人は大歓迎です！」と改めて述べた。そして「日本は僕達が生まれ育った国です。その日本を守る為に声をあげる事は大切だと思っています！」と続けた。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると7月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。先月11日の更新で日本に到着したことを記している。