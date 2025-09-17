郷ひろみ、美空ひばり、山口百恵…昭和の名曲ランキングを“歌うま芸能人”が歌って大発表！

本日9月17日（水）、『昭和の名曲』シリーズから生まれたスペシャル企画『歌うランキングSHOW』の第5弾が放送される。

今回は、「永遠の歌姫・美空ひばり名曲ランキング」「名シーンがよみがえる！青春ドラマソングランキング」「口説き口説かれる男と女のムード歌謡ランキング」「オ・ト・ナのお色気ラブソングランキング」「みんな口ずさんだCMソングランキング」など、多彩なテーマで昭和の名曲ランキングを発表していく。

スタジオにはアンミカ、石丸幹二、別所哲也、新妻聖子、新浜レオン、三浦祐太朗、日野美歌、市川由紀乃、真田ナオキ、豊原江理佳ら、歌唱力に定評のある歌い手たちが勢ぞろい。それぞれどんな名曲がランクインするのか？

◆一夜限りの夢のコラボ続々！

同番組の醍醐味は、ここでしか見る＆聴くことができない夢のコラボレーションだ。

ミュージカル界を代表するベテラン俳優の2人、石丸幹二と別所哲也が“同学年タッグ”を組んで、フォークソングの名曲『神田川』をしっとり聴かせる。

ともに演歌・歌謡界のホープとして注目を集める新浜レオンと真田ナオキの“盟友コンビ”は、郷ひろみの大ヒット曲『2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-』で息の合った歌唱を披露。

2人のキレッキレなジャケットプレイもみどころだ。

また、シンガーソングライターの三浦祐太朗は、母・山口百恵の名曲『いい日旅立ち』をカバー熱唱。

NHK紅白歌合戦出場の実力派歌手・市川由紀乃は、美空ひばりさんの生前最後のシングル曲『川の流れのように』を美しく、かつ力強く歌い上げる。

新浜は尊敬する大スター・西城秀樹さんの名曲『ギャランドゥ』にも挑戦し、スタジオを大いに盛り上げる。

得意のパフォーマンス“膝スラ”は曲のどこでさく裂するのか？

◆昭和スターたちのお宝映像を発掘！

ランキング紹介では、美空ひばりさん、石原裕次郎さん、テレサ・テンさんをはじめとする昭和スターたちの貴重な歌唱映像が続々登場。

美空さんの名曲ランキングでは、その歌声に圧倒された石丸が思わず「聴き入っちゃうなぁ…」とつぶやく場面も。

そして今回は、1960〜70年代に活躍した昭和の男性アイドルヒストリーを大特集。

9月4日に惜しまれつつ世を去った橋幸夫さんの若かりし頃のお宝映像を筆頭に、西城秀樹さん、沢田研二、郷ひろみなど一世を風靡したアイドルたちの系譜を懐かしの映像で振り返っていく。