12月19日に全国公開される福士蒼汰と福原遥のW主演映画『楓』の本予告が公開され、追加キャストとして、宮沢氷魚、石井杏奈、Travis Japanの宮近海斗、大塚寧々、加藤雅也の出演が発表された。

本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。キーワードは「楓」の花言葉でもある、“大切な思い出”や“美しい変化”、そして“遠慮”。物語は出逢いと別れ、愛と悲しみ、胸に刻まれた忘れられない過去から、それでも続いていく現在へと移り変わる時間とともに、前へ進もうとする男女2人の姿を美しい季節の移り変わりを通して描いていく。

『世界の中心で、愛をさけぶ』『ナラタージュ』『劇場』の行定勲が監督を務め、『ソラニン』『東京リベンジャーズ』の髙橋泉が脚本を手がけた。そして劇伴を含む音楽は、藤井風など様々なアーティストの作曲や編曲、プロデュースを務めるYaffleが担当する。

福士が演じるのは、運命に翻弄されながらも、自分より愛する恋人を大切に想う優しさと包容力にあふれた涼。福原は、大切な人を失い、喪失感を抱えながら日々を前向きに生きようとする涼の恋人・亜子を演じる。また、新たに涼には恵という双子の弟がおり、福士は1人2役で双子の兄と弟を演じ分けていることも発表された。

映画『楓』本予告映像 公開された本予告では、幸せあふれる2人の日常がいくつも切り取られる一方で、病院で沈む表情の亜子（福原遥）や、「俺、間違ってたのかな」と葛藤する涼（福士蒼汰）など、大切な人を失った悲しみの中で自分の想いに揺れる主人公たちの姿がちりばめられている。また、「楓」の印象的なサビ「さよなら 君の声を抱いて歩いていく」とともに映し出される美しい満天の星空は、涼たちに訪れる儚い運命を予感させる。

新たに出演が発表された宮沢は、双子の涼と恵の幼なじみで、2人の一番の理解者である梶野茂を演じる。また、カメラマンとして働く涼のアシスタントで涼を慕う遠藤日和役で石井、亜子の行きつけの店の店長で、よき相談相手でもある辻󠄀雄介役で宮近が出演。そして、双子の涼と恵の両親役を大塚と加藤が務める。

あわせて、涼と亜子が唇を寄せあう本ビジュアルも公開された。

コメント宮沢氷魚（梶野茂役）

子供の頃からスピッツさんの楽曲は大好きでしたが、「楓」は、大人になるにつれ、曲の深みやメッセージを理解できてから、より好きになった曲です。台本を初めて読んだ時、自分が梶野を演じることも忘れて、一読者としてすごく感動しました。梶野というキャラクターは、不器用で感情を表に出すのが得意じゃない人物で、福士蒼汰さん演じる双子の涼と恵とは、子供の頃から一緒に成長してきた一番の理解者です。彼は一見強く見えますが、実はすごく繊細で、そのギャップがとても魅力的なキャラクターだと感じました。福士さんとの共演は今回がはじめてでしたが、気さくに声をかけてくださり、昔から友達だったような感覚で撮影を楽しむことができました。

石井杏奈（遠藤日和役）

これまでの生活の中にあふれていた、スピッツさんの楽曲。大人になってからその魅力を改めて感じていて、大好きな曲がたくさんあります。本作の台本には、登場人物それぞれが持つ心の矢印や、一生懸命に今を生きる姿が描かれており、「楓」の世界観、そして優しいスピッツさんの世界観が反映された、とても人間味のある素敵な物語だと感じました。私が演じた日和という役は、自分に正直で人に対しても真っ直ぐ。自分を肯定していて心の思うままに生きる魅力的な人です。すごく大らかな福士蒼汰さんとは、撮影中たくさんお話しさせていただき、福士さん演じる涼君と日和の関係性がより深まったと思います。同じ歳の福原遥さんとは2回目の共演で、変わらない優しさで現場はとても和やかでした。

宮近海斗（辻󠄀雄介役）

オファーを受けた際、スピッツさんの「楓」から生まれた物語と聞き、出演を即決しました。脚本を読み、登場人物の情景や、変わっていく景色の中でそれぞれが迎える結末にたどり着いたとき、本当の愛に気づく物語なのだと思いました。雄介はすこしとぼけているというか、その人の意図しない部分を汲み取ってしまうキャラクターで、演じるうえで行定監督からも「天然な感じでいいよ」とアドバイスをいただきました。難しかったのは料理をすること。“料理ができる感”と“店長感”を出せるか不安でしたが、周りのスタッフさんが僕の表現を褒めてくださり嬉しかったです。映画への出演は今回がほぼ初めてで、短い期間でしたが、撮影現場でさまざまなことを吸収でき、とても実りのある経験になりました。（文＝リアルサウンド編集部）