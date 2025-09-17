オレンジカラーもあり／「AGFA」ブランドの防水デジカメ 自撮り用モニターも装備
ブラック
株式会社浅沼商会は、水深7mまで対応する「AGFA 防水デジタルカメラ WP9500」を9月19日（金）に発売する。
IP68防水と防じん性能を備えたデジタルカメラ。背面の2.9インチモニターに加え、自撮りに便利な前面1.4インチモニターを搭載するのが特徴。
撮像素子に13MPのCMOSセンサーを搭載。レンズの焦点距離は35mm判換算で25.5mm相当。最大記録解像度は静止画で24MP（画素補間）、動画で4K/30fps。
ブラックに加えて、Agfaらしくオレンジも本体色として用意する。
ブラック
オレンジイメージセンサー：13MP CMOSセンサー センサーサイズ：1/3.06インチ F値：F2.2 レンズタイプ：単焦点 焦点距離：25.5mm（35mm判換算時） 液晶モニター：1.4インチ（前面）、2.9インチ（背面） 防塵防水性能：IP68 フォーカスモード：固定焦点、オートフォーカス、フォーカスロック 撮影範囲（固定焦点）：1m～無限遠 撮影範囲（オートフォーカス）：5cm～無限遠 オートパワーオフ：OFF、3分、5分、8分 ズーム機能：4.4倍デジタルズーム 撮影モード：タイマー設定、連写設定、フレーム 録画モード：タイムラプス、ループ録画 静止画解像度：24MP（補間）、20MP（補間）、12MP、8MP、5MP、3MP 動画解像度：4K/30fps、2.7K/30fps、FHD1080p/30fps、HD720p/30fps、FHD 1080p/60fps、HD720p/60fps マイク：内蔵 スピーカー：内蔵 ISO感度：自動 ホワイトバランス：自動 フラッシュ：LED ファイル形式：JPEG（静止画）、MOV（動画） 内蔵メモリー：なし メモリーカード：microSDカード（最大128GB） 接続端子：USB Type-C バッテリー：リチウムバッテリー（内蔵） バッテリー容量：2,500mAh バッテリー駆動時間：約150～180分（静止画）、約150分（動画） 外形寸法：約107×27×73mm 重量：220g 価格：2万4,970円