鳥人デュプランティス「次の大会でも世界一になる」…試技成功後にイチローさんの打席姿まねる余裕も

陸上の世界選手権東京大会は１５日に行われた男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０の世界新記録を樹立した。

２位のエマヌイル・カラリス（ギリシャ）も６メートル００を跳び、食らいつこうとしたが、世界王者の群を抜いた強さが際立った。

ほとんどの選手と同じ５メートル５５から競技を開始し、次は５メートル８５を軽々とクリア。前世界記録保持者で２０１２年ロンドン五輪金メダルのルノー・ラビレニ（仏）らが脱落した５メートル９５も悠々と跳び越えた。６メートル００を跳び、カラリスとの一騎打ちとなった。

６メートル１０を成功させた後、野球好きのデュプランティスは米大リーグなどで活躍したイチローさんの打席での立ち姿をまねるなど余裕たっぷり。自身は６メートル１５をクリアした一方、カラリスが全ての試技を終えたため大会３連覇が決まると、バーの高さを一気に１５センチ上げた。自分との闘いとなり、表情にも緊迫感が漂った。

そこまで６度の試技でミスなしだった王者が、６メートル３０では２回連続で失敗。追い込まれたが、ここからが世界記録保持者の真骨頂だった。最後の試技でもバーに体が触れたが、バーは揺れながらも支柱の上に残った。前人未到の大台を成功させると、カラリスらライバルたちと抱き合って派手に喜びを爆発させた。

試合後の記者会見で今後の目標を問われたデュプランティスは「最高の自分を見せる。次の大会でも世界一になる」。２１年東京、２４年パリの両五輪を合わせて世界大会５連覇を果たした。どこまで勝ち続けるのか、どこまで記録を伸ばすのか。この種目の覇権は、しばらくデュプランティスが握りそうだ。（大舘司）