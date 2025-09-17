『最後の鑑定人』藤木直人“土門”への復讐の矛先…【最終話あらすじ】
俳優の藤木直人が主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（毎週水曜 後10：00）が17日に最終話を迎える。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】カギをにぎる袴田吉彦…最終話場面カットが盛りだくさん
同作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公・土門誠（藤木）が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品。今作は岩井圭也氏の同名小説を映像化した。
藤木演じる主人公・土門誠（どもん・まこと）は、元科捜研のエースで卓越した鑑定技術の持ち主。白石麻衣演じる高倉柊子（たかくら・しゅうこ）は、土門鑑定所の事務員も兼任する研究員。心理学の道に進みたいと考えていて土門鑑定所では腰掛けくらいの気持ちで働いており、あわよくば転職しようと考えている。
■最終話あらすじ
科警研で発生した放火殺人の容疑者となった尾藤宏香（松雪泰子）の無実を証明しようと動いていた土門誠（藤木直人）は、元科警研職員・下垣満行（中島多朗）の犯行であることを突き止める。しかし、警察が下垣の自宅に踏み込むもすでに死亡しており、遺体の傍（そば）には“土門 Ｈ”というメモが残されていた。その直後、土門のもとに一連の事件を企てた氷室崇志（堀部圭亮）から電話がかかってくる。氷室は「科学は嘘（うそ）をつかない…そんな幻想を、君はまだ信じているのか？」と語りかけ、土門は真の狙いは尾藤ではなく自分だったことを悟る。
都丸勇人（中沢元紀）によると、下垣の死因は毒物による中毒死とのことだった。しかしその毒物は未知の化合物である可能性が高く、下垣にそのようなものを作れる技術はないと考えられた。さらに、科警研へのサーバー不正アクセスについても高度な技術が使用されており、科学とＩＴ両方に長けた犯人像が浮かび上がってくる。
翌日、鑑定所に土門と尾藤の大学時代の同期・原田俊吾（袴田吉彦）がやって来る。土門はＩＴセキュリティーのスペシャリストでもある原田に、サーバーに侵入した人物の特定を依頼。土門は下垣が摂取した毒物の鑑定を、そして原田は不正アクセスの解析をはじめていく。
